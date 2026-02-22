Torreón: Disminuyen reportes en el 073; destacan mejora en atención y respuesta municipal

Torreón
/ 22 febrero 2026
    La Dirección de Atención Ciudadana, a cargo de Cristhian López Chávez, reportó 982 solicitudes en enero a través del sistema 073. CORTESÍA

En enero se recibieron 982 quejas; más del 90% fue atendido y el tiempo mínimo de respuesta es menor a 24 horas

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Atención Ciudadana informó que durante enero se recibieron 982 reportes a través del sistema 073, cifra que representa una disminución respecto a años anteriores y que, de acuerdo con la dependencia, refleja avances en la eficiencia de los servicios municipales y en la comunicación entre autoridades y población.

El titular del área, Cristhian López Chávez, señaló que estos resultados se enmarcan en la política pública impulsada por el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, orientada a brindar un trato eficiente y eficaz a las solicitudes ciudadanas mediante una coordinación interinstitucional permanente.

TE PUEDE INTERESAR: David Martínez Guzmán: El inversionista ‘fantasma’ de Monterrey que va al rescate de AHMSA

Detalló que entre las dependencias con mayor número de reportes se encuentran la Dirección de Transporte Público, Inspección y Verificación, así como el Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV). No obstante, destacó que más del 90 por ciento de las solicitudes han sido atendidas.

ATENCIÓN EN MENOS DE 24 HORAS

López Chávez explicó que el plazo máximo de atención establecido es de cinco días; sin embargo, actualmente el tiempo mínimo de respuesta es menor a 24 horas en la mayoría de los casos.

“Existen situaciones que requieren un poco más de tiempo, pero se les da seguimiento puntual para mantener informados a los vecinos”, puntualizó.

El funcionario subrayó que el sistema 073 incorpora un mecanismo de evaluación de satisfacción ciudadana, herramienta que permite medir la calidad del servicio, identificar áreas de oportunidad y fortalecer los procesos internos.

Asimismo, resaltó que la dependencia realiza acciones preventivas mediante recorridos en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de detectar problemáticas y canalizarlas de manera oportuna a las áreas correspondientes.

Finalmente, reiteró el compromiso de consolidar un gobierno cercano, eficiente y comprometido con la ciudadanía, garantizando respuestas oportunas y servicios públicos de calidad.

