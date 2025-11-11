Activa Simas Región Carbonífera línea 073 para reportes y atención ciudadana

NUEVA ROSITA, COAH.- Para mejorar la respuesta ante fallas y brindar un servicio más cercano a los usuarios, el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Región Carbonífera pondrá en funcionamiento la línea 073, un número regional destinado a recibir reportes de fugas, problemas de suministro y consultas sobre el servicio de agua potable y alcantarillado.

Jesús Enrique Salazar Rodríguez, gerente general de Simas Región Carbonífera, detalló que la línea funcionará de manera continua, con personal disponible las 24 horas del día, durante todo el año.

El funcionamiento de la línea implicará un registro detallado de cada caso, por lo que los usuarios deberán proporcionar información precisa, como la ubicación exacta, calles aledañas y la descripción del problema. Esta información permitirá al organismo evaluar la gravedad de la situación y organizar una respuesta prioritaria según la urgencia.

La atención telefónica estará centralizada en la oficina principal de Nueva Rosita, desde donde se coordinará la intervención de los equipos operativos en toda la Región Carbonífera. Salazar Rodríguez explicó que la medida busca consolidar un canal directo de comunicación con la ciudadanía y reducir el tiempo de respuesta ante incidencias en la red de agua potable y drenaje.

Además, el número 073 será incluido en los próximos recibos de agua, garantizando que los usuarios tengan acceso rápido y sencillo a este servicio de atención. La línea cubrirá distintos municipios, asegurando que cada reporte sea atendido sin importar la localidad de origen.

Con esta iniciativa, Simas Región Carbonífera pretende fortalecer la eficiencia del servicio, aumentar la cercanía con los usuarios y minimizar los impactos de fugas o fallas en el sistema, estableciendo un mecanismo confiable de comunicación que funcione todo el año.

(Con información de NRT)