Torreón: el Medio Maratón Galerías CAR 871 alista su quinta edición con causa rosa

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    Torreón: el Medio Maratón Galerías CAR 871 alista su quinta edición con causa rosa
    Corredores podrán participar en las pruebas de 21K, 7K y 4K durante la quinta edición del Medio Maratón Galerías CAR 871. SANDRA GÓMEZ

El Medio Maratón Galerías CAR 871 se realizará el 18 de octubre en Torreón, con pruebas de 21K, 7K, 4K y carrera infantil

TORREÓN, COAH.- Combinando la pasión por el deporte con una profunda causa social, se anunció oficialmente la quinta edición del Medio Maratón Galerías CAR 871. La competencia, programada para el próximo domingo 18 de octubre y enmarcada en el mes de la lucha contra el cáncer de mama, unirá a familias, atletas, autoridades e iniciativa privada en favor de la salud femenina.

De acuerdo con el comité organizador, las actividades darán inicio en punto de las 7:00 horas. La justa contempla su prueba estelar de 21 kilómetros, además de la distancia de 7K, una novedosa caminata recreativa de 4K y la tradicional carrera infantil de un kilómetro, esta última con un circuito trazado alrededor de Galerías Laguna para fomentar la convivencia familiar.

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El trayecto principal pondrá a prueba a los corredores a través de puntos emblemáticos como el Circuito Independencia y el Periférico. Como uno de los grandes atractivos visuales y emotivos, la ruta incluirá un paso especial por el interior del Estadio de Béisbol Revolución, para luego continuar sobre la tradicional avenida Juárez.

Para garantizar una experiencia óptima, los inscritos tendrán acceso a estaciones de hidratación, servicio de guardarropa, atención médica especializada y zonas de recuperación con fisioterapia al cruzar la meta. Asimismo, recibirán un kit prémium que incluye playera conmemorativa, medalla de finalista, visera, calcetas y una toalla de secado rápido.

En el aspecto competitivo, los tres primeros lugares absolutos de las ramas varonil y femenil recibirán premios en efectivo de 5 mil, 3 mil y 2 mil pesos, respectivamente, además de reconocimientos en categorías divididas por rangos de edad cada 10 años. Como broche de oro, al finalizar la justa se llevará a cabo una rifa con una bolsa superior a los 150 mil pesos en premios, destacando una motocicleta Suzuki nueva y vales de equipamiento deportivo.

La presentación ante los medios contó con la presencia de representantes del sector público y privado, entre ellos Guillermo Milán, director general de Galerías Laguna; Daniela Ibarra, de Marketing del Hospital Ángeles; Alicia Faz, directora de Vialidad de Torreón; Alfredo Flores Originales, director de Seguridad Pública Municipal; Laura Mara Silva Fernández, coordinadora regional Laguna del DIF Coahuila; Juan Pérez Ortega, director de Salud Municipal, y Alfredo Alemán Baños, director de Carreras CAR 871.

Las inscripciones ya se encuentran disponibles para la comunidad atlética en el módulo de Galerías Laguna, en el Bosque Venustiano Carranza, en las sucursales de tiendas Innovasport y a través del portal web oficial de CAR 871.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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