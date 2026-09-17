Torreón: el Medio Maratón Galerías CAR 871 alista su quinta edición con causa rosa

De acuerdo con el comité organizador, las actividades darán inicio en punto de las 7:00 horas. La justa contempla su prueba estelar de 21 kilómetros, además de la distancia de 7K, una novedosa caminata recreativa de 4K y la tradicional carrera infantil de un kilómetro, esta última con un circuito trazado alrededor de Galerías Laguna para fomentar la convivencia familiar.

TORREÓN, COAH.- Combinando la pasión por el deporte con una profunda causa social, se anunció oficialmente la quinta edición del Medio Maratón Galerías CAR 871. La competencia, programada para el próximo domingo 18 de octubre y enmarcada en el mes de la lucha contra el cáncer de mama, unirá a familias, atletas, autoridades e iniciativa privada en favor de la salud femenina.

El trayecto principal pondrá a prueba a los corredores a través de puntos emblemáticos como el Circuito Independencia y el Periférico. Como uno de los grandes atractivos visuales y emotivos, la ruta incluirá un paso especial por el interior del Estadio de Béisbol Revolución, para luego continuar sobre la tradicional avenida Juárez.

Para garantizar una experiencia óptima, los inscritos tendrán acceso a estaciones de hidratación, servicio de guardarropa, atención médica especializada y zonas de recuperación con fisioterapia al cruzar la meta. Asimismo, recibirán un kit prémium que incluye playera conmemorativa, medalla de finalista, visera, calcetas y una toalla de secado rápido.

En el aspecto competitivo, los tres primeros lugares absolutos de las ramas varonil y femenil recibirán premios en efectivo de 5 mil, 3 mil y 2 mil pesos, respectivamente, además de reconocimientos en categorías divididas por rangos de edad cada 10 años. Como broche de oro, al finalizar la justa se llevará a cabo una rifa con una bolsa superior a los 150 mil pesos en premios, destacando una motocicleta Suzuki nueva y vales de equipamiento deportivo.

La presentación ante los medios contó con la presencia de representantes del sector público y privado, entre ellos Guillermo Milán, director general de Galerías Laguna; Daniela Ibarra, de Marketing del Hospital Ángeles; Alicia Faz, directora de Vialidad de Torreón; Alfredo Flores Originales, director de Seguridad Pública Municipal; Laura Mara Silva Fernández, coordinadora regional Laguna del DIF Coahuila; Juan Pérez Ortega, director de Salud Municipal, y Alfredo Alemán Baños, director de Carreras CAR 871.

Las inscripciones ya se encuentran disponibles para la comunidad atlética en el módulo de Galerías Laguna, en el Bosque Venustiano Carranza, en las sucursales de tiendas Innovasport y a través del portal web oficial de CAR 871.