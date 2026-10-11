Torreón: enfermedades mentales también afectan a las familias; llaman a reforzar apoyo

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    Torreón: enfermedades mentales también afectan a las familias; llaman a reforzar apoyo
    Especialistas y pacientes compartieron experiencias sobre salud mental durante la jornada organizada por el DIF Torreón y ALSAME. SANDRA GÓMEZ

Especialistas y pacientes compartieron experiencias en una jornada organizada por el DIF Torreón y ALSAME; se abordó el uso de medicamentos y el papel del entorno familiar

TORREÓN, COAH.- Los problemas de salud mental no afectan únicamente a quienes los padecen, sino que también representan desafíos para sus familias, particularmente ante la necesidad de mantener tratamientos médicos, brindar acompañamiento y enfrentar los prejuicios sociales que rodean a estas enfermedades.

Esta problemática fue abordada durante una jornada de conferencias realizada en Ciudad DIF de Torreón, donde especialistas y pacientes compartieron experiencias relacionadas con la atención psiquiátrica y la importancia del entorno familiar en los procesos de recuperación y estabilidad.

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El encuentro, organizado por el DIF Torreón en coordinación con la asociación ALSAME, se desarrolló como parte de las actividades conmemorativas del Día Mundial de la Salud Mental.

Uno de los principales temas fue el uso de medicamentos psiquiátricos. El especialista Adalberto Mena Caldera explicó la relevancia de contar con diagnósticos y tratamientos adecuados, además de mantener la supervisión profesional para atender este tipo de padecimientos.

La atención también se centró en las consecuencias que las enfermedades mentales pueden tener en el hogar. Mario Antonio Lozano, paciente, abordó las dificultades que enfrentan las familias y destacó la necesidad de fortalecer la comunicación, la comprensión y el respaldo hacia quienes requieren atención especializada. En su testimonio, relató cómo el tratamiento y el apoyo recibido han sido importantes para mantener su bienestar y desarrollar sus actividades cotidianas.

Las exposiciones pusieron sobre la mesa la necesidad de ampliar el conocimiento público sobre los trastornos mentales, particularmente para evitar que la desinformación y los estigmas se conviertan en obstáculos para buscar ayuda profesional.

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En este contexto, la presidenta honoraria del DIF Torreón, Selina Bremer de Cepeda, señaló que la colaboración con asociaciones civiles permite acercar información y herramientas de orientación a las familias que enfrentan situaciones relacionadas con la salud mental.

La funcionaria vinculó estas acciones con las políticas de bienestar social promovidas por la administración municipal encabezada por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, al considerar que la atención de la salud mental forma parte de las necesidades que deben abordarse desde las instituciones públicas.

Aunque las actividades estuvieron enfocadas en la sensibilización y el intercambio de información, el tema también plantea la importancia de mantener esfuerzos permanentes de prevención, orientación y acceso a atención especializada, más allá de las fechas conmemorativas.

Al concluir la jornada, realizada en el Salón de Usos Múltiples de Ciudad DIF, el organismo municipal manifestó su intención de continuar trabajando con organizaciones de la sociedad civil para impulsar iniciativas relacionadas con la salud mental en Torreón y la región lagunera.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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