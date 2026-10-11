Pierden el camino de noche; los auxilian en Las Noas en Torréon

El incidente ocurrió la noche del sábado 10 de octubre. Tras recibir el reporte, la Dirección de Protección Civil y Bomberos estableció comunicación con las personas extraviadas y comenzó a indicarles los puntos hacia los cuales debían dirigirse.

TORREÓN, COAH.- Dos jóvenes que perdieron el camino de regreso durante una caminata nocturna en el Cerro de las Noas, en Torreón , fueron auxiliados mediante un operativo que combinó el seguimiento de su ubicación en tiempo real con el ascenso de rescatistas para acompañarlos hasta una zona segura.

Mientras les proporcionaban referencias para orientarse, personal de la dependencia y una escuadra de la Cruz Roja subieron al cerro. La Dirección de Seguridad Pública Municipal también participó en la atención de la emergencia.

El contacto permitió dar seguimiento a sus movimientos durante la aproximación de los equipos de auxilio. Una vez que los alcanzaron, los elementos los acompañaron en el descenso para que regresaran a salvo.

Al concluir el recorrido, los cuerpos de emergencia les brindaron atención para revisar su estado de salud y detectar posibles afectaciones.

Protección Civil reiteró el llamado a permanecer en los senderos marcados y evitar los ascensos nocturnos. También pidió realizar estas caminatas bajo la guía de alguien que conozca el camino y avisar previamente a familiares, conocidos o autoridades.

El auxilio ocurre después de otros incidentes relacionados con esta actividad. En agosto, la dependencia había informado de seis rescates en los cerros de Torreón durante 2026, principalmente en Las Noas, por desorientación, deshidratación, golpes de calor y lesiones por caídas.