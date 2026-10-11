Pierden el camino de noche; los auxilian en Las Noas en Torréon

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Pierden el camino de noche; los auxilian en Las Noas en Torréon
    Dos jóvenes fueron auxiliados tras perder el camino de regreso en el Cerro de las Noas. Los rescatistas de Torreón monitorearon su ubicación mientras avanzaban para encontrarlos. CORTESÍA

Los equipos de emergencia municipales mantuvieron comunicación con los excursionistas mientras subían al cerro para acompañarlos

TORREÓN, COAH.- Dos jóvenes que perdieron el camino de regreso durante una caminata nocturna en el Cerro de las Noas, en Torreón, fueron auxiliados mediante un operativo que combinó el seguimiento de su ubicación en tiempo real con el ascenso de rescatistas para acompañarlos hasta una zona segura.

El incidente ocurrió la noche del sábado 10 de octubre. Tras recibir el reporte, la Dirección de Protección Civil y Bomberos estableció comunicación con las personas extraviadas y comenzó a indicarles los puntos hacia los cuales debían dirigirse.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-pide-a-poblacion-de-jalisco-colima-nayarit-y-michoacan-resguardarse-ante-huracan-simon-GA24065120

Mientras les proporcionaban referencias para orientarse, personal de la dependencia y una escuadra de la Cruz Roja subieron al cerro. La Dirección de Seguridad Pública Municipal también participó en la atención de la emergencia.

El contacto permitió dar seguimiento a sus movimientos durante la aproximación de los equipos de auxilio. Una vez que los alcanzaron, los elementos los acompañaron en el descenso para que regresaran a salvo.

Al concluir el recorrido, los cuerpos de emergencia les brindaron atención para revisar su estado de salud y detectar posibles afectaciones.

Protección Civil reiteró el llamado a permanecer en los senderos marcados y evitar los ascensos nocturnos. También pidió realizar estas caminatas bajo la guía de alguien que conozca el camino y avisar previamente a familiares, conocidos o autoridades.

El auxilio ocurre después de otros incidentes relacionados con esta actividad. En agosto, la dependencia había informado de seis rescates en los cerros de Torreón durante 2026, principalmente en Las Noas, por desorientación, deshidratación, golpes de calor y lesiones por caídas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/denuncia-hombre-presuntas-golpizas-y-detenciones-de-policias-en-piedras-negras-EA24065652

Como parte de las acciones preventivas, en abril Protección Civil capacitó a cerca de 50 integrantes de clubes y grupos de montaña en identificación de rutas seguras, condiciones meteorológicas, equipo básico y vestimenta adecuada.

Para solicitar auxilio, la corporación mantiene disponibles las 24 horas el número 871 712 00 66 y el sistema de emergencias 911.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


senderismo
RESCATES

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Celebraciones en puerta. Tumbas y epitafios

true

Devoto de los libros sagrados
IA

Las niñas detrás del horror: les robaron la infancia y el silencio prolongó su sufrimiento
CUARTOSCURO

Los contratos de Pemex que mancharán a la amiga de la Presidenta

Historia. La película argentina explora cómo dos personas pueden vivir muy cerca una de la otra y, al mismo tiempo, sentirse separadas por un mundo de barreras emocionales.

Recomendación del Cine en Casa: ‘Medianeras’
La moda vaquera a la conquista: cómo armar el look perfecto para el Festival Rodeo Saltillo

La moda vaquera a la conquista: cómo armar el look perfecto para el Festival Rodeo Saltillo
Black Diamonds y Valkirias Tackle llevarán la rivalidad deportiva de Saltillo a Monterrey, donde disputarán la última jornada de la fase regular de la LFM Arena.

¡Saltillo se divide! Black Diamonds y Valkirias disputarán un clásico decisivo en la LFM Arena
Halcones de Saltillo rescató un empate 1-1 ante Cadereyta y consiguió el punto extra tras imponerse 4-3 en la tanda de penales.

Halcones de Saltillo revive al minuto 87 y vence a Cadereyta en dramática tanda de penales