Torreón: Entregan estímulos a jóvenes universitarios mediante programa estatal

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    Torreón: Entregan estímulos a jóvenes universitarios mediante programa estatal
    Beneficiarios e integrantes del gabinete estatal y municipal se dieron cita en Torreón para refrendar el compromiso con la educación y el desarrollo juvenil de la región. SANDRA GÓMEZ

El programa estatal “Jóvenes pa’ Delante 2026” destina alrededor de 2.4 millones de pesos en La Laguna para apoyar a estudiantes universitarios con gastos escolares, transporte e inscripciones

Con la finalidad de que la juventud cuente con un respaldo para continuar su formación académica y profesional, este día encabezaron la entrega de estímulos económicos del programa estatal “Jóvenes pa’ Delante 2026” en la ciudad de Torreón.

El esquema estatal dispone para la Región Laguna de un presupuesto cercano a los 2.4 millones de pesos, recurso destinado a amortiguar gastos cotidianos de los estudiantes, tales como adquisición de material escolar, transporte o pago de inscripción.

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Durante el evento, Riquelme Solís señaló que la coordinación entre los gobiernos estatal y municipal permite generar condiciones para que los jóvenes tengan oportunidades de estudio y trabajo en Torreón y la región.

“Esa es la unidad que nosotros, junto al gobernador Manolo Jiménez demostramos por el futuro de Torreón, de La Laguna y de Coahuila”, expresó.

En su mensaje a los estudiantes beneficiados, Riquelme Solís manifestó que el futuro del municipio se avizora con dinamismo, por lo que se comprometió a mantener las condiciones necesarias para retener el talento local mediante una sólida oferta educativa y laboral.

En ese sentido, señaló que la seguridad es una prioridad, al considerar que de ella dependen otros factores relacionados con la inversión y la generación de empleos. También destacó las condiciones de seguridad de Coahuila y reconoció las políticas públicas impulsadas por el gobernador.

$!El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó junto a funcionarios estatales la entrega de estímulos económicos del programa “Jóvenes pa’ Delante 2026”.
El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó junto a funcionarios estatales la entrega de estímulos económicos del programa “Jóvenes pa’ Delante 2026”. SANDRA GÓMEZ

Asimismo, Riquelme Solís señaló que la educación representa otra herramienta para el desarrollo de la ciudad y exhortó a los jóvenes a aprovechar las oportunidades de formación que existen en Torreón y Coahuila.

El alcalde también resaltó la participación de las universidades en la formación de estudiantes y su aportación a la competitividad del estado mediante la preparación de futuros profesionistas.

“En sus manos está el presente y quedará el futuro de nuestra entidad y de nuestra comarca lagunera, y también las autoridades estamos puestas para seguir construyendo el futuro en conjunto de ustedes y de las nuevas generaciones”, expresó.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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