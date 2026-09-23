IBERO Torreón albergará encuentro nacional sobre violencia de género en universidades

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    IBERO Torreón albergará encuentro nacional sobre violencia de género en universidades
    La IBERO Torreón será sede del 4.º Encuentro de Instancias de Atención a la Violencia de Género en Instituciones de Educación Superior. SANDRA GÓMEZ

Especialistas y académicos se reunirán el 24 y 25 de septiembre para para abordar violencia digital, salud mental y protocolos de atención en instituciones de educación superior

TORREÓN, COAH.- La Universidad Iberoamericana Torreón organizará el 24 y 25 de septiembre el 4.º Encuentro de Instancias de Atención a la Violencia de Género en Instituciones de Educación Superior, evento que congregará a expertos y delegados académicos para evaluar los obstáculos actuales en la prevención y erradicación de estas conductas.

Bajo el lema “Acompañar en contextos complejos: Violencia Digital, Salud Mental y Atención Universitaria”, la agenda incluye ponencias magistrales, un conversatorio y mesas de trabajo orientadas a compartir herramientas y vivencias institucionales.

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Las jornadas priorizarán el estudio de las formas emergentes de agresión de género, con especial atención en el ámbito digital, sus consecuencias psicológicas y las dificultades operativas que encaran las unidades universitarias de protección y guía.

Asimismo, se prevé el intercambio de metodologías, recursos y experiencias desarrolladas en distintos centros académicos, con el propósito de revisar los protocolos de prevención y atención dirigidos a la comunidad universitaria.

A lo largo de ambos días se fomentará la colaboración entre profesionales del sector, subrayando la urgencia de brindar un soporte integral frente a escenarios de vulnerabilidad dentro y fuera de los planteles educativos.

El encuentro busca generar un espacio de intercambio entre las instituciones de educación superior sobre las estrategias y mecanismos que utilizan para atender la violencia de género en sus comunidades.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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