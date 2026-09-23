IBERO Torreón albergará encuentro nacional sobre violencia de género en universidades

Bajo el lema “Acompañar en contextos complejos: Violencia Digital, Salud Mental y Atención Universitaria”, la agenda incluye ponencias magistrales, un conversatorio y mesas de trabajo orientadas a compartir herramientas y vivencias institucionales.

TORREÓN, COAH.- La Universidad Iberoamericana Torreón organizará el 24 y 25 de septiembre el 4.º Encuentro de Instancias de Atención a la Violencia de Género en Instituciones de Educación Superior, evento que congregará a expertos y delegados académicos para evaluar los obstáculos actuales en la prevención y erradicación de estas conductas.

Las jornadas priorizarán el estudio de las formas emergentes de agresión de género, con especial atención en el ámbito digital, sus consecuencias psicológicas y las dificultades operativas que encaran las unidades universitarias de protección y guía.

Asimismo, se prevé el intercambio de metodologías, recursos y experiencias desarrolladas en distintos centros académicos, con el propósito de revisar los protocolos de prevención y atención dirigidos a la comunidad universitaria.

A lo largo de ambos días se fomentará la colaboración entre profesionales del sector, subrayando la urgencia de brindar un soporte integral frente a escenarios de vulnerabilidad dentro y fuera de los planteles educativos.

El encuentro busca generar un espacio de intercambio entre las instituciones de educación superior sobre las estrategias y mecanismos que utilizan para atender la violencia de género en sus comunidades.