Torreón es sede de la presentación de la Feria Nacional Francisco Villa 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Torreón es sede de la presentación de la Feria Nacional Francisco Villa 2026
    Autoridades de Coahuila y Durango presentaron en Torreón la cartelera oficial de la Feria Nacional Francisco Villa 2026, que se celebrará del 17 de julio al 2 de agosto. SANDRA GÓMEZ

El evento fue presentado con una cartelera que incluirá conciertos, actividades deportivas, espectáculos familiares y atractivos turísticos

TORREÓN, COAH.- La cartelera oficial de la Feria Nacional Francisco Villa 2026, consolidada como uno de los festejos más relevantes del norte de México, fue anunciada en Torreón. El programa de este año promete una amplia oferta que incluye conciertos de primer nivel, competencias deportivas, shows infantiles, muestras ganaderas y exhibiciones de arte.

Las festividades se desarrollarán en la ciudad de Durango del 17 de julio al 2 de agosto. Para esta edición, los organizadores proyectan una afluencia histórica de casi 1.5 millones de personas, lo que marcaría una nueva cifra récord de asistencia.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/convocan-a-jovenes-y-mujeres-voluntarias-al-servicio-militar-nacional-2026-en-frontera-coahuila-MK20801841

El anuncio formal fue encabezado por funcionarios de turismo de Coahuila y Durango, junto con directivos del patronato ferial y representantes del sector turístico de la región. En el presídium destacaron Rodrigo González Fernández, titular del Centro de Convenciones de Torreón, en representación de la Secretaría de Turismo de Coahuila; Elisa Aro Ruiz, secretaria de Turismo de Durango; y José Lauro Arce Gallegos, director general de la feria.

En el acto, Rodrigo González resaltó que este festejo se ha convertido en un pilar fundamental para el desarrollo económico, el turismo y la cultura de la zona norte del país.

“La Villista es un evento que fortalece nuestras raíces, promueve la sana convivencia de las familias y posiciona turísticamente a Durango y al norte del país”.

Por otro lado, Elisa Aro Ruiz, titular de Turismo en Durango, enfatizó que Coahuila se mantiene como el principal emisor de visitantes hacia esa entidad, gracias a la conectividad carretera y la cercanía geográfica.

La funcionaria anticipó que para este periodo vacacional de verano se proyecta una ocupación hotelera superior al 80 por ciento y destacó que el evento conserva una esencia totalmente familiar.

Además de la agenda musical, el comité organizador recordó que Durango cuenta con múltiples opciones recreativas para los visitantes, como el Paseo del Viejo Oeste, el teleférico, museos, el túnel de minería, el Centro Histórico y más de 200 parajes ecoturísticos en la Sierra Madre.

La Feria Nacional Francisco Villa 2026 albergará un total de 29 conciertos, 31 competencias deportivas, torneos de rodeo, exhibiciones ecuestres y ganaderas, además de funciones gratuitas de patinaje sobre hielo.

Dentro del elenco artístico confirmado destacan Gloria Trevi, Marisela, El Tri, Alejandra Guzmán, Marco Antonio Solís, Lara Campos, Bombo Chío y Matisse, además de exponentes del pop, rap, regional mexicano y música cristiana.

De igual forma, el público podrá disfrutar sin costo de atracciones como la pista de hielo, espectáculos infantiles, actividades didácticas y rutas de transporte gratuito que conectarán con sectores estratégicos de la capital duranguense.

Por su parte, el director del recinto, José Lauro Arce, detalló que el complejo ferial abarca una superficie de casi 64 hectáreas, cuenta con estacionamiento para 5 mil automóviles y dispone de áreas temáticas diseñadas para todas las edades.

Puntualizó además que el 80 por ciento de los asientos en la velaria serán de acceso libre para el público, refrendando el compromiso de ofrecer una celebración económica, accesible y segura.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/coahuila-fortalece-alianza-con-fuerzas-armadas-en-relevo-militar-de-la-region-norte-JN20781844

En el rubro de hospedaje, los organizadores confirmaron que la capital duranguense maneja precios competitivos, con opciones desde 500 pesos por noche en el Centro Histórico y tarifas promedio de mil 800 pesos en hoteles de cuatro y cinco estrellas.

Finalmente, las autoridades extendieron una invitación a los habitantes de la Comarca Lagunera y de todo Coahuila para visitar Durango durante esta temporada y disfrutar de las actividades culturales y turísticas preparadas para el verano.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ferias

Localizaciones


Coahuila
Durango
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Sheinbaum, en problemas

Sheinbaum, en problemas
true

Inzunza, el rey de Sinaloa
true

POLITICÓN: Morenistas laguneros alistan desbandada al PRI ante nepotismo
Alan Christian Duarte, presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo, recalcó lo positivo de las mayores ventas por el uso de las utilidades de la clase trabajadora.

Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo reportan mayor actividad por depósito de utilidades
Entre las características proporcionadas para su identificación se encuentran una estatura aproximada de 1.62 metros, peso de 70 kilogramos y cabello mediano color castaño oscuro, además de la ropa que vestía al momento de desaparecer.

Buscan a adolescente desaparecido en Saltillo; fue visto por última vez en Topo Chico
Un árbol de gran tamaño permanece sobre el techo de dos aulas después de caer durante el fin de semana, provocando daños materiales y aumentando la preocupación de la comunidad educativa por la seguridad de los estudiantes.

Saltillo: cierran primaria Manuel Acuña ante falta de atención a riesgos en el plantel
Donald Trump y Xi Jinping durante el cierre de su cumbre del viernes en Pekín, un encuentro que analistas consideran que ha servido para “educar” al presidente estadounidense sobre la cuestión de Taiwán.

La táctica de Trump sobre Taiwán ya es un regalo para China
El paisaje de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el 11 de marzo de 2026, con el Burj Khalifa en el centro.

¿Cómo la guerra con Irán pone a prueba la economía de Emiratos y su imagen de refugio en Medio Oriente?