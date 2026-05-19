Torreón es sede de la presentación de la Feria Nacional Francisco Villa 2026

Las festividades se desarrollarán en la ciudad de Durango del 17 de julio al 2 de agosto. Para esta edición, los organizadores proyectan una afluencia histórica de casi 1.5 millones de personas, lo que marcaría una nueva cifra récord de asistencia.

TORREÓN, COAH.- La cartelera oficial de la Feria Nacional Francisco Villa 2026 , consolidada como uno de los festejos más relevantes del norte de México, fue anunciada en Torreón. El programa de este año promete una amplia oferta que incluye conciertos de primer nivel, competencias deportivas, shows infantiles, muestras ganaderas y exhibiciones de arte.

El anuncio formal fue encabezado por funcionarios de turismo de Coahuila y Durango, junto con directivos del patronato ferial y representantes del sector turístico de la región. En el presídium destacaron Rodrigo González Fernández, titular del Centro de Convenciones de Torreón, en representación de la Secretaría de Turismo de Coahuila; Elisa Aro Ruiz, secretaria de Turismo de Durango; y José Lauro Arce Gallegos, director general de la feria.

En el acto, Rodrigo González resaltó que este festejo se ha convertido en un pilar fundamental para el desarrollo económico, el turismo y la cultura de la zona norte del país.

“La Villista es un evento que fortalece nuestras raíces, promueve la sana convivencia de las familias y posiciona turísticamente a Durango y al norte del país”.

Por otro lado, Elisa Aro Ruiz, titular de Turismo en Durango, enfatizó que Coahuila se mantiene como el principal emisor de visitantes hacia esa entidad, gracias a la conectividad carretera y la cercanía geográfica.

La funcionaria anticipó que para este periodo vacacional de verano se proyecta una ocupación hotelera superior al 80 por ciento y destacó que el evento conserva una esencia totalmente familiar.

Además de la agenda musical, el comité organizador recordó que Durango cuenta con múltiples opciones recreativas para los visitantes, como el Paseo del Viejo Oeste, el teleférico, museos, el túnel de minería, el Centro Histórico y más de 200 parajes ecoturísticos en la Sierra Madre.

La Feria Nacional Francisco Villa 2026 albergará un total de 29 conciertos, 31 competencias deportivas, torneos de rodeo, exhibiciones ecuestres y ganaderas, además de funciones gratuitas de patinaje sobre hielo.

Dentro del elenco artístico confirmado destacan Gloria Trevi, Marisela, El Tri, Alejandra Guzmán, Marco Antonio Solís, Lara Campos, Bombo Chío y Matisse, además de exponentes del pop, rap, regional mexicano y música cristiana.

De igual forma, el público podrá disfrutar sin costo de atracciones como la pista de hielo, espectáculos infantiles, actividades didácticas y rutas de transporte gratuito que conectarán con sectores estratégicos de la capital duranguense.

Por su parte, el director del recinto, José Lauro Arce, detalló que el complejo ferial abarca una superficie de casi 64 hectáreas, cuenta con estacionamiento para 5 mil automóviles y dispone de áreas temáticas diseñadas para todas las edades.

Puntualizó además que el 80 por ciento de los asientos en la velaria serán de acceso libre para el público, refrendando el compromiso de ofrecer una celebración económica, accesible y segura.