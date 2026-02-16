Torreón estrena el primer canal municipal de México, le invierte 18 millones de pesos

TORREÓN, COAH.- Torreón marca un precedente nacional con la puesta en marcha de Torreón TV Canal 28, el primer canal de televisión municipal con concesión propia en México. El proyecto fue inaugurado este lunes por el alcalde Román Cepeda, con una inversión de 18 millones de pesos orientada a fortalecer la comunicación institucional y la atención directa a la ciudadanía. El corte de listón contó con la presencia de Diego Rodríguez Canales, subsecretario general de Gobierno y Comunicación Institucional, quien asistió en representación del gobernador Manolo Jiménez. Ambos funcionarios estrenaron la señal al ser los primeros entrevistados en vivo desde los nuevos estudios. TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe fortalece escuelas con programa ‘En Tu Escuela Tú Eliges’; benefician a mil 117 alumnos

Canal 28 tendrá una cobertura de 50 kilómetros a la redonda, desde la Comarca Lagunera hasta el municipio de Parras. Además de difundir la agenda cultural y deportiva, el alcalde subrayó que la televisora será una herramienta estratégica de protección civil, con capacidad de informar en tiempo real durante emergencias. “Se trata de escuchar a Torreón y crecer de manera ordenada. Somos el único municipio del país con una concesión de este tipo y asumimos el compromiso de informar con responsabilidad”, afirmó Cepeda González, al enmarcar el proyecto dentro de un sistema integral de transformación urbana que incluye movilidad, pavimentación y rescate de espacios públicos, en alianza con la iniciativa privada y la sociedad civil. La sede de la televisora fue rehabilitada por la Dirección de Obras Públicas, con una intervención de 350 metros cuadrados que incluye un set de grabación de 90 m², cuatro oficinas creativas para pre y postproducción, máster de transmisión y edición, cabina de audio, así como una subestación eléctrica y transformador nuevos. La directora de Torreón TV, Carolina Negrete Rico, destacó que la estación opera bajo estándares internacionales del Comité de Sistema de Televisión Avanzada (ATSC) y cuenta con autonomía técnica avalada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.