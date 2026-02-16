Torreón estrena el primer canal municipal de México, le invierte 18 millones de pesos

Torreón
/ 16 febrero 2026
    Torreón estrena el primer canal municipal de México, le invierte 18 millones de pesos
    El alcalde Román Alberto Cepeda González durante el corte de listón.

La señal fortalecerá la atención ciudadana y la información en emergencias. Llegará a 50 kilómetros a la redonda, incluida la ruta hacia Parras

TORREÓN, COAH.- Torreón marca un precedente nacional con la puesta en marcha de Torreón TV Canal 28, el primer canal de televisión municipal con concesión propia en México. El proyecto fue inaugurado este lunes por el alcalde Román Cepeda, con una inversión de 18 millones de pesos orientada a fortalecer la comunicación institucional y la atención directa a la ciudadanía.

El corte de listón contó con la presencia de Diego Rodríguez Canales, subsecretario general de Gobierno y Comunicación Institucional, quien asistió en representación del gobernador Manolo Jiménez. Ambos funcionarios estrenaron la señal al ser los primeros entrevistados en vivo desde los nuevos estudios.

El canal difundirá actividades locales y protocolos de emergencia.
El canal difundirá actividades locales y protocolos de emergencia. SANDRA GÓMEZ

Canal 28 tendrá una cobertura de 50 kilómetros a la redonda, desde la Comarca Lagunera hasta el municipio de Parras. Además de difundir la agenda cultural y deportiva, el alcalde subrayó que la televisora será una herramienta estratégica de protección civil, con capacidad de informar en tiempo real durante emergencias.

“Se trata de escuchar a Torreón y crecer de manera ordenada. Somos el único municipio del país con una concesión de este tipo y asumimos el compromiso de informar con responsabilidad”, afirmó Cepeda González, al enmarcar el proyecto dentro de un sistema integral de transformación urbana que incluye movilidad, pavimentación y rescate de espacios públicos, en alianza con la iniciativa privada y la sociedad civil.

La sede de la televisora fue rehabilitada por la Dirección de Obras Públicas, con una intervención de 350 metros cuadrados que incluye un set de grabación de 90 m², cuatro oficinas creativas para pre y postproducción, máster de transmisión y edición, cabina de audio, así como una subestación eléctrica y transformador nuevos.

La directora de Torreón TV, Carolina Negrete Rico, destacó que la estación opera bajo estándares internacionales del Comité de Sistema de Televisión Avanzada (ATSC) y cuenta con autonomía técnica avalada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Vista general de los estudios de Torreón TV.
Vista general de los estudios de Torreón TV. SANDRA GÓMEZ

Durante el acto, Diego Rodríguez Canales señaló que el canal refuerza la voz institucional de un municipio que “entiende que comunicar es gobernar” y que debe fungir como puente para construir comunidad y reflejar los 118 años de historia y liderazgo regional de Torreón.

Al evento asistieron el secretario del Ayuntamiento, Eduardo Olmos Castro; el director de Radio Torreón, Luis Guillermo Hernández; así como legisladores locales y federales, quienes respaldaron el inicio de operaciones de esta nueva ventana informativa para las y los laguneros.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

