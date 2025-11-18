Torreón: evacuan a 400 personas de Tormex Industrias por incendio accidental

Torreón
/ 18 noviembre 2025
    Torreón: evacuan a 400 personas de Tormex Industrias por incendio accidental
    La autoridad municipal destacó que el protocolo de seguridad de la empresa permitió la evacuación ordenada y sin heridos. FOTO: SANDRA GÓMEZ/VANGUARDIA

El titular de Protección Civil, Jorge Luis Juárez, confirmó que el fuego se originó por una chispa de soldadura que cayó sobre material inflamable

TORREÓN, COAH.- Un incidente en la empresa Tormex Industrias culminó con la evacuación de más de 400 empleados este martes por la tarde.

El Cuerpo de Bomberos y Protección Civil acudieron al llamado de emergencia, recibido alrededor de las 17:40 horas.

$!Personal del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil acudieron al llamado de emergencia para controlar el conato de incendio.
Personal del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil acudieron al llamado de emergencia para controlar el conato de incendio. FOTO: SANDRA GÓMEZ/VANGUARDIA

El titular de Protección Civil, Jorge Luis Juárez, indicó que el fuego fue provocado por un accidente laboral: una chispa de soldadura, durante trabajos de construcción en una nave, cayó sobre material inflamable (poliuretano).

El protocolo de la empresa funcionó de manera efectiva. Las Brigadas de Evacuación actuaron de inmediato, garantizando que el desalojo se realizara de forma ordenada y dentro de los tiempos de respuesta exigidos.

La autoridad municipal destacó la correcta aplicación de las medidas de seguridad, señalando que no se registraron heridos entre los trabajadores ni el personal de construcción.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

