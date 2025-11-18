Torreón: evacuan a 400 personas de Tormex Industrias por incendio accidental
El titular de Protección Civil, Jorge Luis Juárez, confirmó que el fuego se originó por una chispa de soldadura que cayó sobre material inflamable
TORREÓN, COAH.- Un incidente en la empresa Tormex Industrias culminó con la evacuación de más de 400 empleados este martes por la tarde.
El Cuerpo de Bomberos y Protección Civil acudieron al llamado de emergencia, recibido alrededor de las 17:40 horas.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Entregarán ampliación del Nazario Ortiz la próxima semana; vienen más obras para la Región Sureste
El titular de Protección Civil, Jorge Luis Juárez, indicó que el fuego fue provocado por un accidente laboral: una chispa de soldadura, durante trabajos de construcción en una nave, cayó sobre material inflamable (poliuretano).
El protocolo de la empresa funcionó de manera efectiva. Las Brigadas de Evacuación actuaron de inmediato, garantizando que el desalojo se realizara de forma ordenada y dentro de los tiempos de respuesta exigidos.
La autoridad municipal destacó la correcta aplicación de las medidas de seguridad, señalando que no se registraron heridos entre los trabajadores ni el personal de construcción.