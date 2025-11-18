Saltillo: Entregarán ampliación del Nazario Ortiz la próxima semana; vienen más obras para la Región Sureste
El gobernador Manolo Jiménez detalló cinco inversiones que están en proceso o por comenzar, las cuales mejoran la infraestructura de la localidad
El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, dio a conocer la próxima inauguración de la extensión del bulevar Nazario S. Ortiz Garza en Saltillo, programada para la siguiente semana. El proyecto es catalogado como la “obra vial más importante” para la zona poniente y norte de la ciudad, buscando aliviar el tráfico y mejorar la movilidad de miles de familias.
El mandatario estatal confirmó que la nueva obra vial está lista para ser entregada a los ciudadanos. Esta prolongación busca solucionar los problemas de congestión que afectan a miles de habitantes que se trasladan diariamente.
El gobernador subrayó la relevancia del proyecto al asegurar que “lo vamos a inaugurar la próxima semana y que esa es la obra más importante. La obra vial más importante para toda nuestra gente que vive al poniente de Saltillo”.
La extensión del bulevar beneficiará de forma directa a colonias densamente pobladas del poniente de la capital coahuilense.
“La Saltillo 2000, la Satélite Norte, en la Valencia, en la colonia El Rodeo, En Santa Fe, todas esas colonias donde viven miles de familias (serán beneficiadas)”, dijo el Mandatario.
El proyecto se justifica por la necesidad de ofrecer una ruta alternativa que evite los principales cuellos de botella de la ciudad. Esto aligera la carga vehicular en otros puntos de alta afluencia.
Jiménez explicó que actualmente los habitantes de esa zona se ven obligados a tomar rutas congestionadas: “Ahorita tienen que subir al bulevar Luis Echeverría, para incorporarse al centro de la ciudad o para incorporarse al norte de Saltillo”.
La nueva vialidad permitirá desfogar de manera significativa el tránsito durante las horas pico. “Con este bulevar del Nazario, vamos a desfogar toda la raza de esas colonias que viene hacia el norte de la ciudad”, afirmó el gobernador.
Además de la ampliación de Nazario Ortiz, el gobernador Jiménez recordó la otra obra de alto impacto para la Región Sureste: la construcción del bulevar Derramadero.
Este proyecto también es considerado una prioridad debido al constante movimiento industrial que genera. “Tenemos el bulevar Derramadero. Que tiene también un grado de importancia porque ahora sí que diariamente van y vienen a Derramadero 25 mil trabajadores todos los días”.
Las obras para mejorar vialidades y conectividad
Bulevar Los Pastores (Conclusión de la obra)
>Inversión: 189 millones de pesos.
Continuación del Bulevar Nazario Ortiz
>Próximo a ser inaugurado (la próxima semana).
>Descrito como la obra vial más importante para la gente que vive al poniente de Saltillo.
>Inversión: 200 millones de pesos.
Bulevar Derramadero
>Ampliación de la carretera a 4 carriles para convertirla en un bulevar de 11 km.
>Objetivo: Mejorar el tránsito de los 25 mil trabajadores que diariamente van y vienen a Derramadero.
>Inversión: 500 millones de pesos.
Proyecto de Transporte Público
>(Rutas): “Aquí Vamos Gratis” (hecho en conjunto con el alcalde de Saltillo, Javier). La Ruta Estudiantil (hecha con el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás).
>Inversión: Más de mil 500 millones de pesos invertidos.
Aeropuerto de Saltillo
>Se anunció una inversión de 600 millones de pesos junto con la iniciativa privada.
>Arrancó operaciones del vuelo a México y el vuelo Saltillo-Cancún para la próxima Semana Santa.