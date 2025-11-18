Saltillo: Entregarán ampliación del Nazario Ortiz la próxima semana; vienen más obras para la Región Sureste

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, dio a conocer la próxima inauguración de la extensión del bulevar Nazario S. Ortiz Garza en Saltillo, programada para la siguiente semana. El proyecto es catalogado como la “obra vial más importante” para la zona poniente y norte de la ciudad, buscando aliviar el tráfico y mejorar la movilidad de miles de familias.

El mandatario estatal confirmó que la nueva obra vial está lista para ser entregada a los ciudadanos. Esta prolongación busca solucionar los problemas de congestión que afectan a miles de habitantes que se trasladan diariamente.

TE PUEDE INTERESAR: Obra en Los Pastores beneficia al oriente de Saltillo y a trabajadores de Ramos Arizpe: Javier Díaz

El gobernador subrayó la relevancia del proyecto al asegurar que “lo vamos a inaugurar la próxima semana y que esa es la obra más importante. La obra vial más importante para toda nuestra gente que vive al poniente de Saltillo”.

La extensión del bulevar beneficiará de forma directa a colonias densamente pobladas del poniente de la capital coahuilense.

“La Saltillo 2000, la Satélite Norte, en la Valencia, en la colonia El Rodeo, En Santa Fe, todas esas colonias donde viven miles de familias (serán beneficiadas)”, dijo el Mandatario.