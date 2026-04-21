Torreón: Exhortan a usuarios a utilizar paradas en Bulevar Revolución ante obras en curso

TORREÓN, COAH.— Debido a las adecuaciones viales que se ejecutan actualmente en Torreón, las autoridades municipales emitieron un exhorto a la población para respetar la clausura temporal del paradero ubicado en el cruce de Bulevar Revolución y Calzada Xochimilco. El sitio ha quedado fuera de servicio por seguridad. César Alvarado Mendoza, titular de la Dirección de Transporte, detalló que el punto de abordaje situado frente a Soriana Oriente ha sido inhabilitado. En su lugar, se solicita a los pasajeros caminar cerca de 50 metros hacia la siguiente estación autorizada. La medida busca agilizar el tráfico y proteger la integridad de quienes transitan por la zona.

El funcionario mencionó que todavía se presentan incidentes donde los usuarios presionan a los choferes para que se detengan en el antiguo sitio. Sin embargo, enfatizó que esta práctica está prohibida. Detenerse en un área de obras reduce el flujo vehicular y expone a los ciudadanos a posibles accidentes. Bajo esta premisa, se recordó que los conductores de las unidades tienen instrucciones de omitir dicha parada. Por ello, se apela a la civilidad y paciencia de la comunidad para adaptarse a este cambio logístico mientras duren las labores. Cabe destacar que por este tramo transitan al menos 11 rutas de transporte urbano. El incumplimiento de estas normas de ascenso y descenso genera un efecto cadena que entorpece la movilidad de cientos de automovilistas que utilizan esta arteria diariamente.

Para garantizar que la medida se cumpla de forma ordenada, el área cuenta con la vigilancia de inspectores de transporte. Su labor se intensifica durante las horas pico. En ese periodo brindan asesoría a los peatones y vigilan que los transportistas se apeguen a los lineamientos. Para concluir, Alvarado Mendoza subrayó que la restricción es de carácter provisional. Una vez que la infraestructura vial quede terminada, se evaluará el retorno a la normalidad, priorizando la eficiencia del transporte y la seguridad en este punto de la ciudad.

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