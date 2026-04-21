Denuncia Marcelo Torres ante la FGR a Marcelo Ebrard por presuntas irregularidades administrativas

La acción legal señala al exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón; a la exembajadora Josefa González Blanco Ortiz Mena; y a quien resulte responsable. Los señalamientos incluyen posibles delitos como peculado, abuso de autoridad, ejercicio ilícito del servicio público y encubrimiento.

Torreón, Coahuila. — El legislador federal del PAN , Marcelo Torres Cofiño, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto uso indebido de bienes públicos y de la sede diplomática de México en el Reino Unido.

De acuerdo con lo expuesto en la denuncia, el hijo del excanciller habría residido en la embajada británica durante un periodo cercano a seis meses. Durante ese tiempo, presuntamente utilizó instalaciones y recursos públicos sin contar con un cargo oficial.

“Estamos ante sucesos que no deben minimizarse. El aprovechamiento de activos del Estado para fines familiares es una falta severa y un delito que exige castigo”, declaró Torres Cofiño.

El diputado indicó que el objetivo es que las autoridades realicen una investigación a fondo sobre el uso del inmueble y los recursos destinados a su operación.“Esto no es un ataque partidista, es un asunto de legalidad. El patrimonio nacional pertenece a la ciudadanía, no es propiedad privada de los funcionarios”, afirmó.

Entre las solicitudes presentadas ante la Fiscalía se incluye citar a comparecer a los señalados. También se pidió requerir a la Cancillería y a la Embajada de México en Reino Unido información como registros, bitácoras y reportes administrativos.

De forma paralela, Acción Nacional interpuso una denuncia por faltas administrativas graves ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. En este caso, se señalan posibles actos como tráfico de influencias y abuso de funciones.