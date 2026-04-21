Denuncia Marcelo Torres ante la FGR a Marcelo Ebrard por presuntas irregularidades administrativas
La querella también pide revisar el uso de una sede diplomática en Reino Unido y los recursos destinados a su operación
Torreón, Coahuila. — El legislador federal del PAN, Marcelo Torres Cofiño, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto uso indebido de bienes públicos y de la sede diplomática de México en el Reino Unido.
La acción legal señala al exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón; a la exembajadora Josefa González Blanco Ortiz Mena; y a quien resulte responsable. Los señalamientos incluyen posibles delitos como peculado, abuso de autoridad, ejercicio ilícito del servicio público y encubrimiento.
De acuerdo con lo expuesto en la denuncia, el hijo del excanciller habría residido en la embajada británica durante un periodo cercano a seis meses. Durante ese tiempo, presuntamente utilizó instalaciones y recursos públicos sin contar con un cargo oficial.
“Estamos ante sucesos que no deben minimizarse. El aprovechamiento de activos del Estado para fines familiares es una falta severa y un delito que exige castigo”, declaró Torres Cofiño.
El diputado indicó que el objetivo es que las autoridades realicen una investigación a fondo sobre el uso del inmueble y los recursos destinados a su operación.“Esto no es un ataque partidista, es un asunto de legalidad. El patrimonio nacional pertenece a la ciudadanía, no es propiedad privada de los funcionarios”, afirmó.
Entre las solicitudes presentadas ante la Fiscalía se incluye citar a comparecer a los señalados. También se pidió requerir a la Cancillería y a la Embajada de México en Reino Unido información como registros, bitácoras y reportes administrativos.
De forma paralela, Acción Nacional interpuso una denuncia por faltas administrativas graves ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. En este caso, se señalan posibles actos como tráfico de influencias y abuso de funciones.
“Es imperativo determinar quién dio el permiso y quién se benefició. La función pública debe estar libre de privilegios personales”, sostuvo el legislador.
Finalmente, Torres Cofiño recordó que el tema fue planteado el pasado 21 de octubre durante la comparecencia de Ebrard ante la Junta de Coordinación Política, en el marco de la glosa del Primer Informe de Gobierno. Sin embargo, señaló que las respuestas prometidas no se han dado a conocer.
Sobre ello, criticó la falta de información.“Omitir respuestas al Congreso es evadir la rendición de cuentas. El servicio público demanda transparencia, no evasivas”, expresó. El PAN indicó que dará seguimiento al caso con el fin de que se determinen responsabilidades conforme a la ley.