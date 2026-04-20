Se quedará de forma permanente nuevo vuelo directo Torreón-San Antonio

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Torreón
/ 20 abril 2026
    Se quedará de forma permanente nuevo vuelo directo Torreón-San Antonio
    Autoridades no descartan que el vuelo se vuelva permanente, sujeto a la evaluación de su ocupación y resultados al cierre de agosto. ARCHIVO

A partir del 13 de junio se reactivará la ruta aérea Torreón–San Antonio con dos frecuencias semanales durante el verano

TORREÓN, COAH.- El próximo 13 de junio regresará la ruta aérea de temporada que conecta a Torreón con San Antonio, Texas, gracias al éxito obtenido durante su operación en los meses de noviembre a enero. La aerolínea Viva Aerobus anunció que los vuelos directos estarán disponibles dos veces por semana, los martes y sábados, durante todo el verano hasta agosto. Los boletos ya pueden adquirirse en el portal electrónico de la compañía y en agencias de viajes.

La ruta por la temporada de verano operará dos veces por semana con vuelos directos los martes y sábados durante los meses de junio a agosto. La compra de boletos para esta ruta ya está disponible en el sitio electrónico de la aerolínea y a través de las agencias de viajes.

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Valdés Quintanilla enfatizó que en los últimos años San Antonio se ha consolidado como un importante destino para los viajeros laguneros que se dirigen a esta ciudad texana por motivos de turismo, negocios, de educación o médico.

Al mismo tiempo, los residentes de San Antonio muestran un creciente interés por las oportunidades que Torreón y La Laguna ofrecen por su entorno de negocios para nuevas inversiones, por visitas entre familias y por atractivos turísticos cercanos como el pueblo mágico de Parras.

Al respecto, el director de Desarrollo Económico exhortó a las cámaras empresariales, a las instituciones de educación, de cultura y al público en general de la Comarca Lagunera a utilizar y promover esta ruta.

Añadió que la administración del alcalde Román Alberto Cepeda González ha logrado en los últimos meses la implementación de nuevas rutas aéreas directas a Mazatlán, Chihuahua y Hermosillo, así como la que inició hace pocas semanas al aeropuerto Felipe Ángeles de la capital del país.

La conectividad aérea es sinónimo de competitividad, de crecimiento económico e incentiva la llegada de inversiones. Por ello, Marcelo Valdés hace hincapié que rutas como la de San Antonio dan a Torreón ese plus para posicionarse como destino de negocios y turismo.

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Además, informó que esta ruta a San Antonio podría quedar de forma permanente después del verano una vez que la aerolínea evalué la ocupación y resultados en la operación de la misma en agosto.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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