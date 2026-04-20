Se quedará de forma permanente nuevo vuelo directo Torreón-San Antonio

La ruta por la temporada de verano operará dos veces por semana con vuelos directos los martes y sábados durante los meses de junio a agosto. La compra de boletos para esta ruta ya está disponible en el sitio electrónico de la aerolínea y a través de las agencias de viajes.

TORREÓN, COAH.- El próximo 13 de junio regresará la ruta aérea de temporada que conecta a Torreón con San Antonio, Texas, gracias al éxito obtenido durante su operación en los meses de noviembre a enero. La aerolínea Viva Aerobus anunció que los vuelos directos estarán disponibles dos veces por semana, los martes y sábados, durante todo el verano hasta agosto. Los boletos ya pueden adquirirse en el portal electrónico de la compañía y en agencias de viajes.

Valdés Quintanilla enfatizó que en los últimos años San Antonio se ha consolidado como un importante destino para los viajeros laguneros que se dirigen a esta ciudad texana por motivos de turismo, negocios, de educación o médico.

Al mismo tiempo, los residentes de San Antonio muestran un creciente interés por las oportunidades que Torreón y La Laguna ofrecen por su entorno de negocios para nuevas inversiones, por visitas entre familias y por atractivos turísticos cercanos como el pueblo mágico de Parras.

Al respecto, el director de Desarrollo Económico exhortó a las cámaras empresariales, a las instituciones de educación, de cultura y al público en general de la Comarca Lagunera a utilizar y promover esta ruta.

Añadió que la administración del alcalde Román Alberto Cepeda González ha logrado en los últimos meses la implementación de nuevas rutas aéreas directas a Mazatlán, Chihuahua y Hermosillo, así como la que inició hace pocas semanas al aeropuerto Felipe Ángeles de la capital del país.

La conectividad aérea es sinónimo de competitividad, de crecimiento económico e incentiva la llegada de inversiones. Por ello, Marcelo Valdés hace hincapié que rutas como la de San Antonio dan a Torreón ese plus para posicionarse como destino de negocios y turismo.