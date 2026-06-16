Torreón: fallece mujer que sufrió quemaduras en explosión de carpintería el mes pasado
Tras permanecer varias semanas hospitalizada Marisa Elizabeth falleció en la Clínica 71 del IMSS; las investigaciones sobre las causas del accidente continúan
TORREÓN, COAH.- El desenlace de un lamentable accidente laboral ocurrió este martes en la Torre de Especialidades (Clínica 71) del IMSS. Marisa Elizabeth García Ramírez, de 37 años, perdió la vida luego de presentar complicaciones derivadas de un incendio que le provocó quemaduras en el 60 por ciento de su cuerpo.
El percance tuvo lugar el pasado 19 de mayo en la Carpintería Rivera. Según las primeras investigaciones, una falla eléctrica, presuntamente un cortocircuito, fue el detonante que encendió solventes y provocó la explosión de recipientes inflamables en el área de trabajo.
Pese a los esfuerzos del personal médico durante las últimas semanas, la gravedad de las quemaduras de segundo y tercer grado que sufrió resultó determinante.
El cuerpo de la mujer fue trasladado al Semefo para la práctica de la necropsia de ley, mientras que la Agencia de Investigación Criminal continúa con las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades por este fatal siniestro.