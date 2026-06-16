Torreón: fallece mujer que sufrió quemaduras en explosión de carpintería el mes pasado

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    Torreón: fallece mujer que sufrió quemaduras en explosión de carpintería el mes pasado
    Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar responsabilidades en el incendio ocurrido el pasado 19 de mayo en una carpintería, donde una presunta falla eléctrica desencadenó la emergencia. CORTESÍA

Tras permanecer varias semanas hospitalizada Marisa Elizabeth falleció en la Clínica 71 del IMSS; las investigaciones sobre las causas del accidente continúan

TORREÓN, COAH.- El desenlace de un lamentable accidente laboral ocurrió este martes en la Torre de Especialidades (Clínica 71) del IMSS. Marisa Elizabeth García Ramírez, de 37 años, perdió la vida luego de presentar complicaciones derivadas de un incendio que le provocó quemaduras en el 60 por ciento de su cuerpo.

El percance tuvo lugar el pasado 19 de mayo en la Carpintería Rivera. Según las primeras investigaciones, una falla eléctrica, presuntamente un cortocircuito, fue el detonante que encendió solventes y provocó la explosión de recipientes inflamables en el área de trabajo.

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Pese a los esfuerzos del personal médico durante las últimas semanas, la gravedad de las quemaduras de segundo y tercer grado que sufrió resultó determinante.

El cuerpo de la mujer fue trasladado al Semefo para la práctica de la necropsia de ley, mientras que la Agencia de Investigación Criminal continúa con las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades por este fatal siniestro.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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