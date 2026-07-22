Torreón: Fiscalía esclarece operativo en el Aeropuerto Internacional

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    Torreón: Fiscalía esclarece operativo en el Aeropuerto Internacional
    Carlos Rangel Gámez, delegado de la Fiscalía en la Región Laguna I, informó que dos de las cuatro personas aseguradas fueron liberadas y que las investigaciones continúan sobre los dos guardias de seguridad privada. SANDRA GÓMEZ

Dos de las cuatro personas aseguradas fueron liberadas; las otras dos permanecen bajo la lupa de las autoridades por un presunto fraude telefónico

TORREÓN, COAH.- Tras el fuerte despliegue policiaco registrado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Francisco Sarabia, la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió una postura oficial para esclarecer los hechos. Confirmó que el operativo dejó un total de cuatro personas aseguradas en Torreón.

Sin embargo, las primeras indagatorias permitieron descartar la participación de dos de ellas en actividades ilícitas. Las otras dos permanecen bajo la lupa de las autoridades al ser identificadas como guardias de seguridad privada presuntamente implicados en un mecanismo de extorsión y fraude a distancia.

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Carlos Rangel Gámez, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Laguna I, profundizó en el estatus de las personas retenidas durante el operativo y explicó que las investigaciones continúan para determinar su grado de responsabilidad.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

De acuerdo con la carpeta de investigación, los agentes ministeriales realizan entrevistas, recaban datos de prueba y revisan el material videográfico obtenido de las cámaras de seguridad del aeropuerto y de zonas aledañas.

Las primeras líneas de investigación indican que los guardias de seguridad privada recibieron llamadas intimidatorias o engañosas. Los interlocutores presuntamente se hicieron pasar por mandos superiores, gerentes o encargados de un establecimiento comercial de la zona.

Bajo ese esquema de presunta suplantación de identidad, los trabajadores habrían sido convencidos de realizar diversos movimientos financieros y depósitos en efectivo. Al creer que seguían instrucciones legítimas, realizaron las operaciones, lo que derivó en la movilización de las corporaciones de seguridad.

DILIGENCIAS SIGUEN EN CURSO

Rangel Gámez señaló que los indicios recabados hasta el momento orientan la investigación hacia un presunto fraude telefónico y, por ahora, descartan escenarios de mayor gravedad al interior de la terminal aérea. No obstante, precisó que las diligencias continúan para definir las responsabilidades de cada persona involucrada.

El delegado también reconoció la coordinación entre las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, cuyo despliegue permitió resguardar el perímetro del aeropuerto y salvaguardar la integridad de usuarios y visitantes.

Finalmente, reiteró que la Fiscalía agotará todas las líneas de investigación. Entre ellas se encuentran el análisis de los teléfonos celulares involucrados, la revisión del material videográfico y la integración de nuevos testimonios para esclarecer el modus operandi e identificar a los responsables de las llamadas fraudulentas.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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