Torreón eliminará Jefatura de Gabinete y creará Secretaría Técnica con una mujer al frente

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    Torreón eliminará Jefatura de Gabinete y creará Secretaría Técnica con una mujer al frente
    La titular de la nueva Secretaría Técnica de Torreón será una mujer, aunque su nombramiento sigue pendiente de aprobación, reveló el alcalde Miguel Riquelme. SANDRA GÓMEZ

El alcalde Miguel Riquelme confirmó también la baja de alrededor de 60 trabajadores como parte de ajustes internos en su administración

TORREÓN, COAH.- Miguel Ángel Riquelme Solís, presidente Municipal de Torreón, dio a conocer este martes que la administración local concretará la supresión de la Jefatura de Gabinete para instituir una Secretaría Técnica, al tiempo que ratificó la baja de aproximadamente 60 elementos como parte de los cambios organizacionales.

El Alcalde detalló que la oficina se enfocará en vigilar el avance de los programas de Gobierno, indicando que el nombramiento de la titular se resolverá próximamente tras el visto bueno del Cabildo.

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“Es mujer”, reveló el mandatario sobre quien encabezará la Secretaría Técnica, optando por mantener el nombre en reserva hasta formalizar el trámite legal.

Riquelme Solís argumentó que la eliminación de la Jefatura de Gabinete obedece a una optimización burocrática, dado que las direcciones poseen la capacidad operativa requerida sin intermediarios.

Asimismo, ratificó que al arrancar su gestión se concretaron cerca de 60 separaciones de puestos, enfocadas en personal externo y ajustes internos en distintas áreas.

Aclaró que tales modificaciones no responden a anomalías financieras, sino a la incorporación de elementos con trayectoria en sectores clave para agilizar las metas de la ciudad.

Como muestra, citó el regreso de colaboradores con especialidad técnica en Urbanismo y Mantenimiento Vial, buscando omitir etapas de inducción y asegurar la marcha de las obras.

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El Alcalde enfatizó que la directriz ha sido evitar la improvisación y formar plantillas con servidores públicos experimentados que garanticen eficiencia y continuidad institucional.

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Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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