Torreón eliminará Jefatura de Gabinete y creará Secretaría Técnica con una mujer al frente

El Alcalde detalló que la oficina se enfocará en vigilar el avance de los programas de Gobierno, indicando que el nombramiento de la titular se resolverá próximamente tras el visto bueno del Cabildo.

TORREÓN, COAH.- Miguel Ángel Riquelme Solís, presidente Municipal de Torreón , dio a conocer este martes que la administración local concretará la supresión de la Jefatura de Gabinete para instituir una Secretaría Técnica, al tiempo que ratificó la baja de aproximadamente 60 elementos como parte de los cambios organizacionales.

“Es mujer”, reveló el mandatario sobre quien encabezará la Secretaría Técnica, optando por mantener el nombre en reserva hasta formalizar el trámite legal.

Riquelme Solís argumentó que la eliminación de la Jefatura de Gabinete obedece a una optimización burocrática, dado que las direcciones poseen la capacidad operativa requerida sin intermediarios.

Asimismo, ratificó que al arrancar su gestión se concretaron cerca de 60 separaciones de puestos, enfocadas en personal externo y ajustes internos en distintas áreas.

Aclaró que tales modificaciones no responden a anomalías financieras, sino a la incorporación de elementos con trayectoria en sectores clave para agilizar las metas de la ciudad.

Como muestra, citó el regreso de colaboradores con especialidad técnica en Urbanismo y Mantenimiento Vial, buscando omitir etapas de inducción y asegurar la marcha de las obras.