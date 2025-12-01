Torreón fortalece atención médica y prevención en colonias y ejidos

Así lo informó José Manuel Riveroll Duarte , titular de la Dirección de Salud Pública Municipal, quien destacó que las brigadas y módulos de atención operan de manera permanente en colonias y ejidos de Torreón.

TORREÓN, COAH.- La Administración Municipal intensifica las acciones orientadas al cuidado y bienestar de la población, mediante programas de prevención, atención directa y accesibilidad a servicios médicos básicos.

Entre las acciones más recientes se encuentra la entrega de abate, así como la programación de nebulizaciones y la aplicación de garrapaticida, tareas a cargo del área de Vectores para evitar la proliferación de mosquitos y parásitos.

Además, durante las jornadas comunitarias se realizan consultas para la detección temprana de diabetes, hipertensión y antígeno prostático, con el objetivo de fomentar diagnósticos oportunos y reducir riesgos de enfermedades crónicas.

Riveroll Duarte recordó que el módulo de vacunación del municipio continúa aplicando la vacuna Moderna contra COVID-19, además de las dosis contra influenza y neumococo.

“Es prioritario para el gobierno del alcalde Román Alberto Cepeda González fortalecer la prevención y proteger la salud de los torreonenses”, afirmó.

La Dirección de Salud Pública también ofrece atención en nutrición, odontología, fisioterapia y trabajo social. La consulta de fisioterapia registra una alta demanda entre adultos mayores en recuperación por fracturas, corredores y personas con contracturas musculares, con un costo accesible de 99 pesos.