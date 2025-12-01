Torreón fortalece atención médica y prevención en colonias y ejidos

    Torreón fortalece atención médica y prevención en colonias y ejidos
    Brigadas de Salud Pública realizan detecciones oportunas de diabetes e hipertensión en colonias torreonenses. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

La Dirección de Salud Pública intensifica brigadas de prevención, detección y atención médica en todo el municipio

TORREÓN, COAH.- La Administración Municipal intensifica las acciones orientadas al cuidado y bienestar de la población, mediante programas de prevención, atención directa y accesibilidad a servicios médicos básicos.

Así lo informó José Manuel Riveroll Duarte, titular de la Dirección de Salud Pública Municipal, quien destacó que las brigadas y módulos de atención operan de manera permanente en colonias y ejidos de Torreón.

$!El módulo municipal continúa aplicando vacunas contra COVID-19, influenza y neumococo.
El módulo municipal continúa aplicando vacunas contra COVID-19, influenza y neumococo. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Entre las acciones más recientes se encuentra la entrega de abate, así como la programación de nebulizaciones y la aplicación de garrapaticida, tareas a cargo del área de Vectores para evitar la proliferación de mosquitos y parásitos.

Además, durante las jornadas comunitarias se realizan consultas para la detección temprana de diabetes, hipertensión y antígeno prostático, con el objetivo de fomentar diagnósticos oportunos y reducir riesgos de enfermedades crónicas.

Riveroll Duarte recordó que el módulo de vacunación del municipio continúa aplicando la vacuna Moderna contra COVID-19, además de las dosis contra influenza y neumococo.

“Es prioritario para el gobierno del alcalde Román Alberto Cepeda González fortalecer la prevención y proteger la salud de los torreonenses”, afirmó.

La Dirección de Salud Pública también ofrece atención en nutrición, odontología, fisioterapia y trabajo social. La consulta de fisioterapia registra una alta demanda entre adultos mayores en recuperación por fracturas, corredores y personas con contracturas musculares, con un costo accesible de 99 pesos.

$!Áreas de nutrición y odontología brindan atención personalizada a bajo costo.
Áreas de nutrición y odontología brindan atención personalizada a bajo costo. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El Hospital Municipal mantiene en operación servicios de laboratorio, rayos X, acupuntura, pediatría, ginecología, medicina general, terapia física y control veterinario. La atención se brinda en avenida Ocampo 1167, de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 y de 14:00 a 19:00 horas.

