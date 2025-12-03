Torreón fortalece su blindaje civil con nuevas oficinas del COCISE

Torreón
/ 3 diciembre 2025
    Torreón fortalece su blindaje civil con nuevas oficinas del COCISE
    Román Cepeda encabeza la inauguración de las nuevas instalaciones del COCISE en el CJM. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

La nueva sede refuerza el trabajo de 21 organismos ciudadanos que integran el consejo. Las áreas operativas permitirán fortalecer la comunicación entre ciudadanía y autoridades

TORREÓN, COAH.- Con un mensaje centrado en la colaboración ciudadana y el fortalecimiento institucional, el alcalde Román Cepeda presidió la entrega oficial de las nuevas oficinas del Consejo Ciudadano de Seguridad (COCISE), ubicadas dentro del recién renovado Centro de Justicia Municipal (CJM).

El espacio, antes parte del antiguo Hospital General, fue adaptado para mejorar la operación y atención directa a la población, integrando un Centro de Atención Telefónica, salas de juntas y áreas operativas especializadas.

Cepeda González destacó que los avances en seguridad posicionan a Torreón en niveles comparables a los de hace más de tres décadas, logro que atribuyó al trabajo conjunto entre autoridades y sociedad civil.

$!El COCISE contará con espacios modernos para fortalecer la atención ciudadana en Torreón.
El COCISE contará con espacios modernos para fortalecer la atención ciudadana en Torreón. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Subrayó que las mesas de seguridad, donde participa el COCISE junto con corporaciones policiacas, evalúan semanalmente los indicadores y delinean estrategias que permiten fortalecer la confianza ciudadana.

Durante el acto, la directora del CJM, Martha Esther Rodríguez Romero, y el presidente del COCISE, Juan Carlos Jáuregui Urrutia, reconocieron la visión municipal y señalaron que estas instalaciones permitirán reforzar los mecanismos de acción y coordinación con los 21 organismos que integran el consejo.

La ceremonia reunió a mandos militares, representantes de seguridad y miembros del cabildo, consolidando el mensaje de unidad como eje central en la construcción de un entorno más seguro para Torreón.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

