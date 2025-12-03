Torreón fortalece su blindaje civil con nuevas oficinas del COCISE
La nueva sede refuerza el trabajo de 21 organismos ciudadanos que integran el consejo. Las áreas operativas permitirán fortalecer la comunicación entre ciudadanía y autoridades
TORREÓN, COAH.- Con un mensaje centrado en la colaboración ciudadana y el fortalecimiento institucional, el alcalde Román Cepeda presidió la entrega oficial de las nuevas oficinas del Consejo Ciudadano de Seguridad (COCISE), ubicadas dentro del recién renovado Centro de Justicia Municipal (CJM).
El espacio, antes parte del antiguo Hospital General, fue adaptado para mejorar la operación y atención directa a la población, integrando un Centro de Atención Telefónica, salas de juntas y áreas operativas especializadas.
Cepeda González destacó que los avances en seguridad posicionan a Torreón en niveles comparables a los de hace más de tres décadas, logro que atribuyó al trabajo conjunto entre autoridades y sociedad civil.
Subrayó que las mesas de seguridad, donde participa el COCISE junto con corporaciones policiacas, evalúan semanalmente los indicadores y delinean estrategias que permiten fortalecer la confianza ciudadana.
Durante el acto, la directora del CJM, Martha Esther Rodríguez Romero, y el presidente del COCISE, Juan Carlos Jáuregui Urrutia, reconocieron la visión municipal y señalaron que estas instalaciones permitirán reforzar los mecanismos de acción y coordinación con los 21 organismos que integran el consejo.
La ceremonia reunió a mandos militares, representantes de seguridad y miembros del cabildo, consolidando el mensaje de unidad como eje central en la construcción de un entorno más seguro para Torreón.