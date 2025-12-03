Torreón fortalece su blindaje civil con nuevas oficinas del COCISE

TORREÓN, COAH.- Con un mensaje centrado en la colaboración ciudadana y el fortalecimiento institucional, el alcalde Román Cepeda presidió la entrega oficial de las nuevas oficinas del Consejo Ciudadano de Seguridad (COCISE), ubicadas dentro del recién renovado Centro de Justicia Municipal (CJM).

El espacio, antes parte del antiguo Hospital General, fue adaptado para mejorar la operación y atención directa a la población, integrando un Centro de Atención Telefónica, salas de juntas y áreas operativas especializadas.

Cepeda González destacó que los avances en seguridad posicionan a Torreón en niveles comparables a los de hace más de tres décadas, logro que atribuyó al trabajo conjunto entre autoridades y sociedad civil.