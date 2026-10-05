Torreón: fugas de gas en viviendas ponen en alerta a Protección Civil; suman 302 reportes en el año
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En lo que va de 2026, Protección Civil y Bomberos de Torreón ha atendido 302 reportes por fugas de gas, fallas en tanques y cilindros, principalmente en viviendas
TORREÓN, COAH.- Un total de 302 reportes relacionados con fugas de gas L.P., fallas en tanques y cilindros han sido atendidos durante 2026 por la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Torreón, principalmente en domicilios particulares.
El director de la dependencia, Jorge Luis Juárez Llanas, señaló que buena parte de estos incidentes tiene su origen en instalaciones que no reciben mantenimiento, cilindros deteriorados y conexiones improvisadas, condiciones que pueden convertirse en un riesgo para las familias.
Ante este panorama, llamó a la población a reforzar las medidas de prevención y revisar de manera periódica los equipos utilizados para el almacenamiento y suministro de gas doméstico.
Explicó que los tanques y cilindros deben mantenerse libres de golpes, corrosión o abolladuras, mientras que las mangueras, reguladores y válvulas requieren una revisión constante. Si una manguera presenta grietas, resequedad o deterioro, debe sustituirse de inmediato. Además, recomendó cambiar tanto la manguera como el regulador cada dos o tres años, aun cuando aparentemente continúen en buenas condiciones.
Juárez Llanas enfatizó que no se debe esperar a detectar olor a gas para revisar las instalaciones y pidió colocar los cilindros en el exterior, en espacios ventilados y sobre una base firme. Su instalación dentro de baños, recámaras o sótanos debe evitarse.
También llamó a descartar soluciones improvisadas como alambres, cinta de aislar u otros materiales para intentar contener una fuga. Para comprobar si existe un escape en las conexiones, recomendó aplicar agua jabonosa y verificar si se forman burbujas, sin utilizar cerillos, encendedores o cualquier fuente de fuego.
Como medida adicional, sugirió cerrar la válvula del tanque durante la noche y cuando la vivienda vaya a permanecer sola.
El funcionario pidió además a los usuarios supervisar la entrega de los cilindros. Al recibir el suministro, recomendó permitir que el personal especializado coloque el tanque y revisar tanto la parte inferior como las condiciones generales del cilindro al momento de bajarlo del vehículo.
Al concluir, advirtió que ante la presencia de olor a gas no deben encenderse ni apagarse luces, utilizar aparatos eléctricos o hacer llamadas desde el interior del área afectada. Lo indicado es abrir puertas y ventanas para favorecer la ventilación, evacuar el inmueble y solicitar ayuda de inmediato al 911 o a la estación de Bomberos de Torreón, en el teléfono 871 7 12 00 66.