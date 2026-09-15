Reubican a penales de máxima seguridad a José Elías ‘N’ y Martha Esther ‘N’, detenidos en Torreón

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    Reubican a penales de máxima seguridad a José Elías ‘N’ y Martha Esther ‘N’, detenidos en Torreón
    José Elías “N” y Martha “N” enfrentan investigaciones por los probables delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. ARCHIVO

Los cinco detenidos fueron distribuidos en penales federales mientras continúan las audiencias para definir su situación jurídica

TORREÓN, COAH.- En el marco del proceso judicial que enfrentan, José Elías “N”, quien fuera secretario del Ayuntamiento de Torreón, y su esposa, Martha Esther “N”, exdirectora del Centro de Justicia Municipal (CJM), fueron ingresados en diferentes cárceles federales de máxima seguridad.

Según los datos recabados, José Elías “N” y Farid Alí “N” quedaron recluidos en un Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) situado en el estado de Oaxaca.

De manera simultánea, Martha Esther “N” ingresó al Cefereso número 16, localizado en Morelos.

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Las diligencias judiciales para definir la situación legal de los imputados se llevan a cabo en los tribunales federales que corresponden a cada uno de dichos complejos penitenciarios.

PARTIERON POR AIRE DESDE TORREÓN

El operativo de traslado inició por vía aérea, partiendo de Torreón. Los aviones despegaron desde la zona de aviación general del Aeropuerto Internacional Francisco Sarabia, bajo el mando de elementos pertenecientes a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Dicho despliegue ocurrió tras el periodo inicial en el que los implicados estuvieron bajo resguardo de autoridades federales en Torreón. Enseguida, se les llevó a las oficinas de la FEMDO en la capital del país para su posterior redistribución a los penales federales.

Este expediente judicial también involucra a José Feliciano “N”, alias “El Olimpo”, y a Georgina “N”, sumando un total de cinco personas aprehendidas.

ORIGEN DE LAS INDAGATORIAS EN DENUNCIA DE 2025

El expediente federal se originó a partir de una querella interpuesta ante la Fiscalía General de la República (FGR) en junio de 2025 por el senador Luis Fernando Salazar Fernández, por un presunto desfalco de 66 millones de pesos de presupuesto federal etiquetado para el mantenimiento de 16 pozos y bombas de agua en Torreón.

De acuerdo con el legislador, las indagatorias de carácter federal rastrearon el flujo del dinero, lo que amplió la investigación hacia personas que no aparecían en la acusación inicial.

Salazar Fernández indicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) efectuó indagatorias que culminaron en una querella formal ante la FEMDO.

Derivado de estas acciones ministeriales, la autoridad mantiene asegurados tres inmuebles vinculados con los hechos.

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Los reportes apuntan que José Elías “N” y Martha Esther “N” enfrentan indagatorias por los probables delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en tanto que los otros tres aprehendidos estarían indiciados por este último ilícito.

Corresponderá a los jueces competentes dictaminar la culpabilidad o inocencia de cada implicado.

El traslado de los procesados hacia distintas prisiones federales marca el inicio de una nueva fase procesal, mientras avanzan las respectivas audiencias destinadas a resolver su situación jurídica.

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