Torreón habilita Puntos de Gestión Ambiental para frenar tiraderos clandestinos
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El Municipio ofrece espacios para depositar escombro, cacharros y desechos vegetales de forma ordenada y gratuita
TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de mantener una ciudad limpia, ordenada y libre de focos de infección, el Ayuntamiento de Torreón puso a disposición de la ciudadanía los Puntos de Gestión Ambiental (PGA), espacios diseñados para el depósito adecuado de basura voluminosa, escombros y desechos vegetales.
El director general de Servicios Públicos Municipales, Fernando Villarreal Cuéllar, informó que estos centros buscan evitar que residuos como muebles, colchones, escombro o restos de poda terminen en banquetas, terrenos baldíos o vialidades, afectando la imagen urbana y la salud pública.
TE PUEDE INTERESAR: Invertirá Coahuila 700 mdp en modernizar la ruta fiscal de Piedras Negras
Para el depósito de escombro y cacharros, el Municipio cuenta con puntos ubicados en el bulevar Laguna Sur y calle Genaro Vázquez, en la colonia Zaragoza Sur; en la avenida ingeniero Heriberto Ramos González, detrás del Vivero Municipal en la colonia Leandro Rovirosa Wade; y en la carretera El Esterito, frente a Mercahorro, en la colonia Real del Sol.
Asimismo, se encuentran habilitados los espacios del bulevar Diagonal de las Fuentes y calle Mercader, atrás de Ley Saulo en la colonia Villas La Merced, así como el punto ubicado en la calzada Gustavo A. Madero y calle Segunda, en la colonia Compresora.
En el caso de los desechos vegetales, como ramas, troncos y residuos de poda, los ciudadanos pueden acudir al espacio Recoverde dentro del Bosque Urbano, en la colonia Residencial Las Etnias, así como al punto localizado en la colonia Compresora, en la calzada Gustavo A. Madero y calle Segunda.
Villarreal Cuéllar precisó que para garantizar el orden y correcto funcionamiento de los PGA, se establecieron requisitos como una carga máxima de un metro cúbico por entrega. El servicio es exclusivo para particulares, no se reciben residuos de empresas ni negocios, solo se permite el acceso a vehículos con placas del estado de Coahuila y, en el caso de muebles o colchones, el límite es de tres artículos por visita.
TE PUEDE INTERESAR: México Elige revela a los políticos más posicionados por partidos; Manolo Jiménez lidera por el PRI
Los Puntos de Gestión Ambiental operan de lunes a domingo, en un horario de 07:00 a 19:00 horas.
El funcionario hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana, al señalar que mantener una ciudad limpia requiere del esfuerzo conjunto entre gobierno y sociedad, e invitó a la población a ubicar su punto más cercano y utilizarlo de manera responsable.
Finalmente, destacó que estas acciones forman parte del compromiso del alcalde Román Alberto Cepeda González de impulsar estrategias que faciliten a la ciudadanía el cuidado del entorno, contribuyendo a una ciudad más ordenada, limpia y con mejores condiciones de salud pública.