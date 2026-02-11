Torreón habilita Puntos de Gestión Ambiental para frenar tiraderos clandestinos

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de mantener una ciudad limpia, ordenada y libre de focos de infección, el Ayuntamiento de Torreón puso a disposición de la ciudadanía los Puntos de Gestión Ambiental (PGA), espacios diseñados para el depósito adecuado de basura voluminosa, escombros y desechos vegetales.

El director general de Servicios Públicos Municipales, Fernando Villarreal Cuéllar, informó que estos centros buscan evitar que residuos como muebles, colchones, escombro o restos de poda terminen en banquetas, terrenos baldíos o vialidades, afectando la imagen urbana y la salud pública.

Para el depósito de escombro y cacharros, el Municipio cuenta con puntos ubicados en el bulevar Laguna Sur y calle Genaro Vázquez, en la colonia Zaragoza Sur; en la avenida ingeniero Heriberto Ramos González, detrás del Vivero Municipal en la colonia Leandro Rovirosa Wade; y en la carretera El Esterito, frente a Mercahorro, en la colonia Real del Sol.

Asimismo, se encuentran habilitados los espacios del bulevar Diagonal de las Fuentes y calle Mercader, atrás de Ley Saulo en la colonia Villas La Merced, así como el punto ubicado en la calzada Gustavo A. Madero y calle Segunda, en la colonia Compresora.

En el caso de los desechos vegetales, como ramas, troncos y residuos de poda, los ciudadanos pueden acudir al espacio Recoverde dentro del Bosque Urbano, en la colonia Residencial Las Etnias, así como al punto localizado en la colonia Compresora, en la calzada Gustavo A. Madero y calle Segunda.