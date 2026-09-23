Torreón: hallan sin vida a mujer dentro de su casa en la colonia Joyas del Bosque

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    Torreón: hallan sin vida a mujer dentro de su casa en la colonia Joyas del Bosque
    Personal de la Agencia de Investigación Criminal inició las indagatorias en el lugar del hallazgo. SANDRA GÓMEZ
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por Sandra Gómez

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Familiares encontraron a la mujer en su recámara, luego de que habían tenido contacto con ella por última vez el lunes

TORREÓN, COAH.- Las autoridades de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento del fallecimiento de una mujer de 65 años, cuyo cuerpo fue localizado sin vida dentro de su casa, ubicada en la colonia Joyas del Bosque de esta ciudad.

El reporte del hallazgo se recibió minutos después de las 15:00 horas de este miércoles, en un inmueble situado sobre la calle Circuito del Jaguar, sitio al que acudieron integrantes de la Agencia de Investigación Criminal para iniciar las indagatorias.

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La persona fallecida respondía al nombre de Francisca Macías García. Según los datos que una de sus hijas aportó a los agentes, la señora sufría de hipertensión arterial y complicaciones de la tiroides.

La familiar indicó que vio a su madre con vida por última vez durante la mañana del lunes anterior. No fue sino hasta este miércoles cuando entraron a la recámara y la hallaron inconsciente, percatándose además de que el cuerpo ya mostraba indicios de descomposición.

Al concluir con las indagatorias de campo, se dispuso el levantamiento y traslado del cuerpo hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), con el fin de aplicarle la necropsia que marca la ley y así determinar de manera exacta la causa de la muerte.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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