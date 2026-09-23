Torreón: hallan sin vida a mujer dentro de su casa en la colonia Joyas del Bosque

El reporte del hallazgo se recibió minutos después de las 15:00 horas de este miércoles, en un inmueble situado sobre la calle Circuito del Jaguar, sitio al que acudieron integrantes de la Agencia de Investigación Criminal para iniciar las indagatorias.

TORREÓN, COAH.- Las autoridades de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento del fallecimiento de una mujer de 65 años, cuyo cuerpo fue localizado sin vida dentro de su casa, ubicada en la colonia Joyas del Bosque de esta ciudad.

La persona fallecida respondía al nombre de Francisca Macías García. Según los datos que una de sus hijas aportó a los agentes, la señora sufría de hipertensión arterial y complicaciones de la tiroides.

La familiar indicó que vio a su madre con vida por última vez durante la mañana del lunes anterior. No fue sino hasta este miércoles cuando entraron a la recámara y la hallaron inconsciente, percatándose además de que el cuerpo ya mostraba indicios de descomposición.

Al concluir con las indagatorias de campo, se dispuso el levantamiento y traslado del cuerpo hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), con el fin de aplicarle la necropsia que marca la ley y así determinar de manera exacta la causa de la muerte.