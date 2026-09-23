Habría imposibilidad legal del INE ante quejas por acoso, advierte Carla Humphrey

Ante los señalamientos de trabajadores del instituto local sobre el trato de una consejera, Humphrey aclaró a medios de comunicación que el INE no funciona como un superior jerárquico del Organismo Público Local Electoral (OPLE).

La consejera electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, señaló este miércoles en Saltillo que existe una imposibilidad jurídica para pronunciarse sobre las quejas por presunto hostigamiento y acoso laboral al interior del Instituto Electoral de Coahuila (IEC).

La funcionaria federal detalló que, como integrantes del Consejo General del INE, mantienen un respeto hacia el trabajo de los órganos colegiados en las entidades, los cuales cuentan con su propia autonomía.

“Nosotras como consejeras y consejeros nacionales tenemos mucho respeto hacia el trabajo de los órganos colegiados, los OPLE tienen autonomía, por supuesto, nosotros somos absolutamente responsables de su trabajo y tenemos claramente cuáles son nuestras prioridades”, expuso.

El pasado 14 de septiembre, VANGUARDIA publicó un reportaje en el que se constató que integrantes de la Unidad Técnica de Paridad e Inclusión del IEC han sido víctimas de hostigamiento y acoso laboral.

Asimismo, se expuso que en los cuatro años y medio de existencia de la Unidad ha tenido ya cinco titulares. Además, se publicó que Mónica Dinorah Ortiz Cinco argumentó el hostigamiento y el acoso laboral en su renuncia a la titularidad del organismo.

“Jurídicamente se tendrá que determinar primero si llegaron, segundo si se cumplen los elementos, tercero si puede haber algún tipo de competencia del Instituto Nacional Electoral”, explicó respecto a las denuncias de las personas afectadas interpuestas ante el INE.

Humphrey comparó esta situación con los casos de violencia política y recalcó que los organismos locales cuentan con mecanismos propios avalados para dar solución a los conflictos de su personal.

“Nosotros somos órganos autónomos, nadie puede determinar lo que sucede en estos institutos salvo las autoridades que internamente nos hemos dado protocolos y lineamientos que ya están validados por las autoridades jurisdiccionales en materia electoral”, concluyó.

SIN CONOCIMIENTO DE DENUNCIAS FORMALES

Humphrey argumentó que emitir un posicionamiento previo sin tener los elementos suficientes podría ser utilizado para que se le solicite apartarse de una eventual votación en el futuro.

“En esos temas hay que ser muy cuidadosos de no anteponer o adelantar ningún criterio respecto a que se pudiera o no ser, porque entonces yo como consejera podría estar adelantando un criterio y cualquier partido político, cualquier persona podría decir que yo ya adelanté un criterio y, por tanto, ya no me puedo pronunciar”, señaló.

Respecto a la posibilidad de que el personal afectado busque el respaldo de la autoridad nacional al sentirse desprotegido, la consejera reiteró que hasta el momento no tiene conocimiento de que se hayan presentado denuncias formales.

“Nosotros en ese sentido no somos superior jerárquico de quienes trabajan en este instituto ni otra instancia para poder resolver. Yo creo que hay que estudiar jurídicamente en este momento, yo no tengo conocimiento como tal de que se hayan presentado alguna queja o alguna denuncia”, afirmó.