Torreón: HGZ 16 suma más de 120 cirugías de columna de mínima invasión

TORREÓN, COAH.- El Hospital General de Zona (HGZ) No. 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Torreón ha realizado más de 120 cirugías de columna mediante procedimientos endoscópicos de mínima invasión, a través de jornadas durante los fines de semana. El médico no familiar con especialidad en Traumatología y Ortopedia, José Raúl Mendoza Díaz, explicó que esta estrategia surgió luego de identificar que los problemas de columna se encontraban entre las principales causas de prolongación de incapacidades, con el objetivo de brindar a los pacientes una recuperación más rápida que les permita reincorporarse a sus actividades cotidianas y laborales.

El especialista destacó que en este tipo de cirugías se emplea instrumental de entre 8 y 20 milímetros, lo que permite realizar intervenciones menos invasivas y respetar la anatomía para evitar la pérdida de función motora. PACIENTES RELATAN SU RECUPERACIÓN Agapito García, de 60 años y originario del ejido La Partida, relató que tras años de trabajar en el campo, la soldadura y como chofer de tractor, en junio de 2025 un fuerte dolor en la columna le impidió continuar con sus labores. Tras diversos estudios, el doctor José Mendoza determinó que requería una cirugía para reparar su lesión. El procedimiento se realizó el 27 de junio de 2025 y, según relató el paciente, posteriormente pudo continuar con su vida de manera normal, sin necesidad de bastón u otro tipo de apoyo.

“Me sentí más bien recuperado porque ya no me podía enderezar, andaba ladeado y cuando me hizo la cirugía ya me sentí más derecho. La recuperación fue rápida porque a una semana yo ya andaba caminando. En mi casa se enojaban porque me levantaba pero yo les decía que me sentía bien. Yo digo que quedé perfecto”, expresó. Félix López, de 46 años y trabajador de la construcción, narró que en noviembre de 2025 comenzó con adormecimiento en una pierna y dolor en la columna al cargar objetos. El 29 de mayo de 2026 fue intervenido en una operación que duró aproximadamente dos horas, siendo dado de alta ese mismo día.

Para otros derechohabientes, el procedimiento permitió erradicar dolores crónicos. Alfredo Carranza, de 50 años, enfrentaba dos hernias detectadas en 2007 que derivaron en la imposibilidad de levantarse de la cama para junio de 2025, obligándolo a ingerir hasta 15 pastillas diarias. Fue intervenido el 25 de abril de 2026 y egresó al día siguiente. “Me decían ‘no te operes’, ‘es peligroso’, ‘en el seguro no’, y yo les decía ‘si están los doctores es por algo’. Son personas que realmente saben y aman lo que hacen, están preparados”, expresó. El personal involucrado en las jornadas confirmó que continuará con la programación de estos procedimientos durante los fines de semana para atender a la población de la Comarca Lagunera.