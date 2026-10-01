Torreón: ocultaba droga en una bocina y es detenido en un autobús

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    Torreón: ocultaba droga en una bocina y es detenido en un autobús
    Un binomio canino participó en la revisión en la que se detectaron los paquetes con metanfetamina. CORTESÍA

El hombre fue detenido en el tramo San Pedro-Cuatro Ciénegas; un juez le impuso prisión preventiva y fijó dos meses para la investigación complementaria

TORREÓN, COAH.- Un hombre fue vinculado a proceso y enviado a prisión preventiva tras ser detenido cuando viajaba en un autobús de pasajeros con más de un kilo de clorhidrato de metanfetamina oculto en el interior de una bocina.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Juan “N” fue detenido por elementos de la Policía Federal Ministerial a la altura del tramo carretero San Pedro-Cuatro Ciénegas, cuando viajaba en el asiento del copiloto de una unidad de transporte de pasajeros de línea comercial.

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Durante una revisión, en la que participó un binomio canino, los agentes localizaron dos paquetes blancos sellados en el interior de una bocina.

Tras los análisis químicos correspondientes, se confirmó que la sustancia granulada contenida en los paquetes era clorhidrato de metanfetamina, con un peso total de un kilo 453 gramos y 7 miligramos.

$!Juan “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de transporte de clorhidrato de metanfetamina y permanecerá en prisión preventiva.
Juan “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de transporte de clorhidrato de metanfetamina y permanecerá en prisión preventiva. CORTESÍA

Luego de su detención, el hombre quedó a disposición del Ministerio Público Federal, que presentó los datos de prueba ante un juez de Control, quien determinó vincularlo a proceso por su probable participación en el delito contra la salud, en la modalidad de transporte de clorhidrato de metanfetamina.

Como medida cautelar, se le impuso prisión preventiva oficiosa y se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La FGR señaló que Juan “N” se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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