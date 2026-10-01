Torreón: ocultaba droga en una bocina y es detenido en un autobús

TORREÓN, COAH.- Un hombre fue vinculado a proceso y enviado a prisión preventiva tras ser detenido cuando viajaba en un autobús de pasajeros con más de un kilo de clorhidrato de metanfetamina oculto en el interior de una bocina. De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Juan “N” fue detenido por elementos de la Policía Federal Ministerial a la altura del tramo carretero San Pedro-Cuatro Ciénegas, cuando viajaba en el asiento del copiloto de una unidad de transporte de pasajeros de línea comercial.

Durante una revisión, en la que participó un binomio canino, los agentes localizaron dos paquetes blancos sellados en el interior de una bocina.

Tras los análisis químicos correspondientes, se confirmó que la sustancia granulada contenida en los paquetes era clorhidrato de metanfetamina, con un peso total de un kilo 453 gramos y 7 miligramos.

Luego de su detención, el hombre quedó a disposición del Ministerio Público Federal, que presentó los datos de prueba ante un juez de Control, quien determinó vincularlo a proceso por su probable participación en el delito contra la salud, en la modalidad de transporte de clorhidrato de metanfetamina. Como medida cautelar, se le impuso prisión preventiva oficiosa y se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. La FGR señaló que Juan “N” se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

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