Torreón huele a pan francés: más de 35 mil personas lo festejan en la Plaza Mayor

Torreón
/ 17 octubre 2025
    Torreón huele a pan francés: más de 35 mil personas lo festejan en la Plaza Mayor
    El concurso al “Lonche más Creativo” fue uno de los momentos más esperados del evento. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

El reconocimiento al ‘Lonche más Creativo’ fue el premio estelar para el primer lugar, además de incentivos en efectivo y regalos especiales

TORREÓN, COAH.- La Plaza Mayor se convirtió en el corazón de la tradición lagunera con la celebración del Segundo Festival del Pan Francés, que reunió a más de 35 mil personas en torno a uno de los emblemas culinarios de la ciudad.

El evento, impulsado por el alcalde Román Cepeda y coordinado por la Dirección de Turismo Municipal, encabezada por Guillermo Martínez Ávila, reafirmó el compromiso del Ayuntamiento con la promoción de la cultura, la gastronomía y el turismo local.

$!El festival superó las expectativas con más de 35 mil asistentes y una muestra de sabores locales.
El festival superó las expectativas con más de 35 mil asistentes y una muestra de sabores locales. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Entre los atractivos del festival destacó el desfile de camionetas repartidoras de pan, así como una macro venta de lonches con gran variedad de sabores: desde los tradicionales de carnitas y adobada, hasta barbacoa y reliquia.

$!Familias y visitantes disfrutaron de un ambiente festivo con música, rifas y degustaciones.
Familias y visitantes disfrutaron de un ambiente festivo con música, rifas y degustaciones. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Uno de los momentos más esperados fue el concurso del Lonche más Creativo, en el que resultó ganador Lonches Laguneros de Reliquia, seguido por Los Primos (carne asada) y El Buen Sabor Lagunero (pastor y adobada).

El primer lugar recibió tres mil pesos en efectivo cortesía de Nina Pastelería, además de premios de El Pinabete, Chilchota, una mesa VIP para el evento Viva la Radio 2025 y un kit conmemorativo del festival.

$!Se sortearon entre los asistentes bicicletas, muñecas, vales y pasteles.
Se sortearon entre los asistentes bicicletas, muñecas, vales y pasteles. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

La Canainpa Región Laguna también tuvo una destacada participación, al donar más de 10 mil piezas de pan francés y 60 premios para el público asistente, que incluyeron bicicletas, muñecas, vales para cafeterías y pasteles.

El ambiente familiar se complementó con la participación del grupo infantil Super Kids y el cierre musical a cargo de Mi Barrio Colombiano. De acuerdo con Protección Civil, el evento concluyó con saldo blanco.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

