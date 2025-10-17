Torreón huele a pan francés: más de 35 mil personas lo festejan en la Plaza Mayor

TORREÓN, COAH.- La Plaza Mayor se convirtió en el corazón de la tradición lagunera con la celebración del Segundo Festival del Pan Francés, que reunió a más de 35 mil personas en torno a uno de los emblemas culinarios de la ciudad. El evento, impulsado por el alcalde Román Cepeda y coordinado por la Dirección de Turismo Municipal, encabezada por Guillermo Martínez Ávila, reafirmó el compromiso del Ayuntamiento con la promoción de la cultura, la gastronomía y el turismo local.

Entre los atractivos del festival destacó el desfile de camionetas repartidoras de pan, así como una macro venta de lonches con gran variedad de sabores: desde los tradicionales de carnitas y adobada, hasta barbacoa y reliquia.

Uno de los momentos más esperados fue el concurso del Lonche más Creativo, en el que resultó ganador Lonches Laguneros de Reliquia, seguido por Los Primos (carne asada) y El Buen Sabor Lagunero (pastor y adobada). El primer lugar recibió tres mil pesos en efectivo cortesía de Nina Pastelería, además de premios de El Pinabete, Chilchota, una mesa VIP para el evento Viva la Radio 2025 y un kit conmemorativo del festival.

La Canainpa Región Laguna también tuvo una destacada participación, al donar más de 10 mil piezas de pan francés y 60 premios para el público asistente, que incluyeron bicicletas, muñecas, vales para cafeterías y pasteles. El ambiente familiar se complementó con la participación del grupo infantil Super Kids y el cierre musical a cargo de Mi Barrio Colombiano. De acuerdo con Protección Civil, el evento concluyó con saldo blanco.