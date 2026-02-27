Torreón: Hugo Dávila se separa de Desarrollo Regional; va por por una diputación local

Torreón
/ 27 febrero 2026
    Torreón: Hugo Dávila se separa de Desarrollo Regional; va por por una diputación local
    Hugo Dávila busca participar en las elecciones para diputado local el próximo 7 de junio. SANDRA GÓMEZ

El funcionario busca integrarse de tiempo completo a las actividades políticas y de territorio previo al inicio formal de la contienda

TORREÓN, COAH.- De cara a los comicios de 2026 para renovar el Poder Legislativo, Hugo Dávila, quien se desempeñaba como encargado de despacho de Desarrollo Regional en La Laguna, formalizó hoy su solicitud de licencia.

El funcionario busca integrarse de tiempo completo a las actividades políticas y de territorio previo al inicio formal de la contienda.

TE PUEDE INTERESAR: Nuevo caso de sarampión en Coahuila; el número total asciende a cinco

Dávila puntualizó que su salida tiene como fin concentrarse en la labor social y política, perfilándose hacia una candidatura para el Congreso de Coahuila.

“Regresamos al territorio para fortalecer el trabajo en equipo y mantener el blindaje de nuestro Estado; la seguridad es una tarea que nos une a todos”, afirmó en un mensaje digital.

Esta decisión se alinea con el cronograma del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), que establece el 28 de febrero como el plazo final para que servidores públicos que no busquen la reelección dejen sus puestos.

Con este movimiento, se cumplen los requisitos legales para participar en las etapas subsecuentes.

Posteriormente, del 1 al 20 de marzo, se llevará a cabo el proceso de precampañas, donde los interesados buscarán el respaldo interno de sus fuerzas políticas.

Así, el cierre de febrero detona los primeros ajustes en el gabinete estatal de cara a la conformación de la siguiente Legislatura coahuilense.

Temas


Candidatos
Elecciones

Organizaciones


Poder Legislativo

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

