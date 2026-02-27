Torreón: Hugo Dávila se separa de Desarrollo Regional; va por por una diputación local

TE PUEDE INTERESAR: Nuevo caso de sarampión en Coahuila; el número total asciende a cinco

El funcionario busca integrarse de tiempo completo a las actividades políticas y de territorio previo al inicio formal de la contienda.

TORREÓN, COAH.- De cara a los comicios de 2026 para renovar el Poder Legislativo, Hugo Dávila, quien se desempeñaba como encargado de despacho de Desarrollo Regional en La Laguna, formalizó hoy su solicitud de licencia.

Dávila puntualizó que su salida tiene como fin concentrarse en la labor social y política, perfilándose hacia una candidatura para el Congreso de Coahuila.

“Regresamos al territorio para fortalecer el trabajo en equipo y mantener el blindaje de nuestro Estado; la seguridad es una tarea que nos une a todos”, afirmó en un mensaje digital.

Esta decisión se alinea con el cronograma del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), que establece el 28 de febrero como el plazo final para que servidores públicos que no busquen la reelección dejen sus puestos.

Con este movimiento, se cumplen los requisitos legales para participar en las etapas subsecuentes.

Posteriormente, del 1 al 20 de marzo, se llevará a cabo el proceso de precampañas, donde los interesados buscarán el respaldo interno de sus fuerzas políticas.

Así, el cierre de febrero detona los primeros ajustes en el gabinete estatal de cara a la conformación de la siguiente Legislatura coahuilense.