Torreón: inauguran gimnasio de pesas en la PVC de la UAdeC; inversión supera los 261 mil pesos

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    Torreón: inauguran gimnasio de pesas en la PVC de la UAdeC; inversión supera los 261 mil pesos
    El nuevo espacio cuenta con equipo para el desarrollo de actividades deportivas de la comunidad estudiantil. CORTESÍA

Una rifa organizada durante el semestre pasado permitió recaudar 111 mil pesos, mientras que el rector Octavio Pimentel aportó más de 150 mil para equipar y acondicionar el espacio

TORREÓN, COAH.- La Escuela de Bachilleres “Venustiano Carranza” (PVC) de la Universidad Autónoma de Coahuila inauguró un gimnasio de pesas equipado con recursos obtenidos mediante una rifa y una aportación de la Rectoría.

Jessica Zapata, directora del plantel, informó que durante el semestre pasado estudiantes, padres de familia y personal de la escuela participaron en una rifa destinada a financiar la remodelación y acondicionamiento del espacio.

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De acuerdo con la directora, la venta de boletos permitió reunir 111 mil pesos. A estos recursos se sumó una aportación superior a 150 mil pesos realizada por el rector Octavio Pimentel Martínez.

$!La directora de la PVC, Jessica Zapata, informó que una rifa permitió recaudar 111 mil pesos para el acondicionamiento del gimnasio.
La directora de la PVC, Jessica Zapata, informó que una rifa permitió recaudar 111 mil pesos para el acondicionamiento del gimnasio. CORTESÍA

Con ambos recursos se destinaron más de 261 mil pesos al proyecto. Según informó la UAdeC, el monto permitió completar el acondicionamiento y equipamiento del gimnasio.

El espacio cuenta con mancuernas y barras, racks multifuncionales, piso especial para ejercicio, espejos, minisplit y cámaras de videovigilancia.

$!El gimnasio fue equipado con mancuernas, barras, racks multifuncionales, piso especial y espejos.
El gimnasio fue equipado con mancuernas, barras, racks multifuncionales, piso especial y espejos. CORTESÍA

Durante la inauguración, Pimentel Martínez dirigió un mensaje a los estudiantes en el que se refirió a la etapa de preparatoria como un periodo para desarrollar habilidades y definir proyectos personales.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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