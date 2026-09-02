Torreón: inauguran gimnasio de pesas en la PVC de la UAdeC; inversión supera los 261 mil pesos

TORREÓN, COAH.- La Escuela de Bachilleres “Venustiano Carranza” (PVC) de la Universidad Autónoma de Coahuila inauguró un gimnasio de pesas equipado con recursos obtenidos mediante una rifa y una aportación de la Rectoría.

Jessica Zapata, directora del plantel, informó que durante el semestre pasado estudiantes, padres de familia y personal de la escuela participaron en una rifa destinada a financiar la remodelación y acondicionamiento del espacio.