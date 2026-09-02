Torreón: inauguran gimnasio de pesas en la PVC de la UAdeC; inversión supera los 261 mil pesos
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Una rifa organizada durante el semestre pasado permitió recaudar 111 mil pesos, mientras que el rector Octavio Pimentel aportó más de 150 mil para equipar y acondicionar el espacio
TORREÓN, COAH.- La Escuela de Bachilleres “Venustiano Carranza” (PVC) de la Universidad Autónoma de Coahuila inauguró un gimnasio de pesas equipado con recursos obtenidos mediante una rifa y una aportación de la Rectoría.
Jessica Zapata, directora del plantel, informó que durante el semestre pasado estudiantes, padres de familia y personal de la escuela participaron en una rifa destinada a financiar la remodelación y acondicionamiento del espacio.
De acuerdo con la directora, la venta de boletos permitió reunir 111 mil pesos. A estos recursos se sumó una aportación superior a 150 mil pesos realizada por el rector Octavio Pimentel Martínez.
Con ambos recursos se destinaron más de 261 mil pesos al proyecto. Según informó la UAdeC, el monto permitió completar el acondicionamiento y equipamiento del gimnasio.
El espacio cuenta con mancuernas y barras, racks multifuncionales, piso especial para ejercicio, espejos, minisplit y cámaras de videovigilancia.
Durante la inauguración, Pimentel Martínez dirigió un mensaje a los estudiantes en el que se refirió a la etapa de preparatoria como un periodo para desarrollar habilidades y definir proyectos personales.