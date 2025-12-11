Torreón inicia extinción de la concesión de limpieza a PASA

/ 11 diciembre 2025
    Torreón inicia extinción de la concesión de limpieza a PASA
    Regidores de Torreón votaron a favor de iniciar la extinción de la concesión de limpieza pública. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

El Cabildo aprobó por unanimidad el proceso para retomar el control del servicio de recolección de basura y conformó un comité especial de entrega-recepción

TORREÓN, COAH.- El Cabildo de Torreón aprobó por unanimidad, durante su Vigésima Primera Sesión Ordinaria realizada el inicio del proceso para extinguir la concesión del servicio de limpieza pública otorgada a la empresa Promotora Ambiental de la Laguna S.A. de C.V. (PASA), con lo que el municipio da un paso decisivo para retomar el control de la recolección y manejo de residuos sólidos.

La sesión, encabezada por el alcalde Román Cepeda, incluyó la aprobación de diversos dictámenes orientados al desarrollo urbano y la salud pública.

TE PUEDE INTERESAR: Detención de ‘El Limones’ se originó a partir de cateos en la Laguna; FGE celebra coordinación con la federación

No obstante, el punto central fue la conformación del comité especial de entrega-recepción, encargado de supervisar la transferencia física y legal de los bienes muebles e inmuebles utilizados actualmente para el servicio de barrido, recolección y disposición final de basura.

El comité estará integrado por el Tesorero Municipal, el Secretario del Ayuntamiento, el Contralor, la Primer Síndico, el director de Servicios Públicos y el representante legal de PASA.

Su misión será garantizar que el proceso se realice con total transparencia y conforme a la normatividad vigente.

HUBO MÁS ACUERDOS

Además, el Cabildo aprobó otros acuerdos relevantes: Se autorizó mantener una campaña permanente para promover la donación de órganos y tejidos a través de la Dirección de Salud Pública Municipal, con el propósito de ampliar la información y fomentar el registro voluntario de donadores.

TE PUEDE INTERESAR: Fue el 2025, con la menor cifra de homicidios dolosos en 30 años en Coahuila: Fiscal General

Luego se avaló un programa de descuentos en intereses moratorios para beneficiarios del fraccionamiento Rincón La Merced, sector Rocío Villarreal

Para finalizar, el Cabildo también aprobó el Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico y la regularización con valor catastral 2025 de 16 lotes en Mayrán, con el objetivo de impulsar un crecimiento ordenado y con criterios de planeación actualizados.

