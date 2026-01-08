Torreón: Instalan señalamientos de alto en la calzada La Joya para reforzar la seguridad vial

Como parte de la atención a los reportes ciudadanos y en seguimiento a las acciones permanentes para fortalecer la seguridad vial, personal de la Dirección de Tránsito y Vialidad llevó a cabo la instalación de señalamientos de alto en la calzada La Joya, con el objetivo de prevenir accidentes y mejorar la movilidad en esta zona de la ciudad.

La directora de la dependencia, Martha Alicia Faz Dávila, informó que estas acciones forman parte de una estrategia integral impulsada por la Administración Municipal que encabeza el alcalde Román Alberto Cepeda González, enfocada en proteger a peatones y conductores, especialmente en cruceros donde la circulación vehicular es constante y representa un mayor riesgo.

La funcionaria destacó que la intervención en esta vialidad se realizó en respuesta directa a las solicitudes de la ciudadanía, lo que refrenda el compromiso del Gobierno Municipal de escuchar y atender las inquietudes de los vecinos en materia de seguridad y movilidad.

Explicó que, previo a la instalación de los señalamientos, Auditores Viales acudieron al lugar para llevar a cabo una inspección detallada, en la que se analizaron las condiciones del flujo vehicular y las principales problemáticas detectadas en el área.