Torreón: invitan a disfrutar el regreso del Paseo Colón desde temprana hora

TORREÓN, COAH.- Este domingo 18 de enero, el Paseo Colón retomará sus actividades con una amplia agenda de música, entretenimiento y convivencia familiar, consolidándose nuevamente como uno de los principales espacios de recreación y encuentro ciudadano en la ciudad. Las actividades iniciarán a partir de las 08:00 horas, por lo que se invita a la población a acudir desde temprana hora para aprovechar las distintas opciones culturales, recreativas y deportivas que se ofrecerán a lo largo del recorrido.

Ana del Toro Muñoz, directora del Paseo Colón y Centros Comunitarios de la Dirección de Desarrollo Social, informó que, al igual que en ediciones anteriores, se contará con la participación coordinada de diversas dependencias municipales, entre ellas el Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, Protección Civil y Bomberos, Salud Pública y Movilidad Urbana. Asimismo, destacó la colaboración del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) y de la Dirección General de Medio Ambiente, que instalarán módulos informativos y desarrollarán actividades enfocadas en el bienestar, la prevención y la atención a la ciudadanía. El Paseo Colón ofrecerá espacios pensados para toda la familia, como el paseo del niño, el paseo canino, áreas de arte y artesanías, además de zonas destinadas a actividades infantiles que fomentan la creatividad, el deporte y la sana convivencia. También se contará con la participación de la Escuela de Lucha Libre Halcón Suriano, Linguatec, las empresas automotrices BYD y Chirey, el equipo Toros Laguna y el órgano de la Defensoría Pública Federal, quienes realizarán activaciones familiares en las avenidas Allende, Ocampo y Morelos.