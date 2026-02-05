Torreón: invitan a familias laguneras a disfrutar la ‘Ruta Arocena’ en febrero

TORREÓN, COAH.- La administración municipal de Torreón, encabezada por el alcalde Román Cepeda, a través del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), invita a la ciudadanía a disfrutar de la “Ruta Arocena”, un recorrido cultural que se realizará todos los domingos del mes de febrero como parte de las actividades de Paseo Colón.

Esta iniciativa, desarrollada en colaboración con el Museo Arocena, está dirigida principalmente a las familias laguneras que asisten a Paseo Colón, con el objetivo de acercarlas al arte, la historia y el patrimonio que resguarda uno de los recintos culturales más importantes del estado.

El director del IMCE, Antonio Méndez Vigatá, informó que las personas interesadas deberán acudir a las 10:45 horas a la esquina de calzada Colón y avenida Juárez, punto desde donde partirá el transporte gratuito hacia el museo.