Torreón: invitan a familias laguneras a disfrutar la ‘Ruta Arocena’ en febrero
El recorrido cultural gratuito se realizará todos los domingos como parte de las actividades de Paseo Colón
TORREÓN, COAH.- La administración municipal de Torreón, encabezada por el alcalde Román Cepeda, a través del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), invita a la ciudadanía a disfrutar de la “Ruta Arocena”, un recorrido cultural que se realizará todos los domingos del mes de febrero como parte de las actividades de Paseo Colón.
Esta iniciativa, desarrollada en colaboración con el Museo Arocena, está dirigida principalmente a las familias laguneras que asisten a Paseo Colón, con el objetivo de acercarlas al arte, la historia y el patrimonio que resguarda uno de los recintos culturales más importantes del estado.
El director del IMCE, Antonio Méndez Vigatá, informó que las personas interesadas deberán acudir a las 10:45 horas a la esquina de calzada Colón y avenida Juárez, punto desde donde partirá el transporte gratuito hacia el museo.
El recorrido tiene una duración aproximada de 45 minutos y se realiza con el acompañamiento de un guía especializado y personal del Museo Arocena, quienes conducen a los visitantes por las salas permanentes, donde se exhiben las exposiciones Arte del México Virreinal y Arte de los Reinos Hispánicos.
Al concluir la visita, los asistentes son trasladados de regreso al punto de salida en Paseo Colón. Tanto el transporte como la entrada al museo son completamente gratuitos, aunque se recomienda llegar con anticipación, ya que no se manejan reservaciones.
Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 871 712 02 33, extensión 105, o vía WhatsApp al 871 797 85 80.
Méndez Vigatá invitó a la ciudadanía a acudir en familia, disfrutar de las actividades recreativas y gastronómicas de Paseo Colón y aprovechar la “Ruta Arocena” para conocer y admirar la valiosa colección que el museo ha reunido a lo largo de más de cien años.