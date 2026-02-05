Torreón: invitan a familias laguneras a disfrutar la ‘Ruta Arocena’ en febrero

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 5 febrero 2026
    Torreón: invitan a familias laguneras a disfrutar la ‘Ruta Arocena’ en febrero
    Visitantes recorren las salas permanentes del Museo Arocena acompañados por guías. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El recorrido cultural gratuito se realizará todos los domingos como parte de las actividades de Paseo Colón

TORREÓN, COAH.- La administración municipal de Torreón, encabezada por el alcalde Román Cepeda, a través del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), invita a la ciudadanía a disfrutar de la “Ruta Arocena”, un recorrido cultural que se realizará todos los domingos del mes de febrero como parte de las actividades de Paseo Colón.

Esta iniciativa, desarrollada en colaboración con el Museo Arocena, está dirigida principalmente a las familias laguneras que asisten a Paseo Colón, con el objetivo de acercarlas al arte, la historia y el patrimonio que resguarda uno de los recintos culturales más importantes del estado.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuilenses nacidos en julio y agosto y con primer apellido bajo la letra D, integrarán las casillas electorales

El director del IMCE, Antonio Méndez Vigatá, informó que las personas interesadas deberán acudir a las 10:45 horas a la esquina de calzada Colón y avenida Juárez, punto desde donde partirá el transporte gratuito hacia el museo.

$!El traslado se realiza desde el paseo dominical y regresa al mismo punto al finalizar.
El traslado se realiza desde el paseo dominical y regresa al mismo punto al finalizar. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El recorrido tiene una duración aproximada de 45 minutos y se realiza con el acompañamiento de un guía especializado y personal del Museo Arocena, quienes conducen a los visitantes por las salas permanentes, donde se exhiben las exposiciones Arte del México Virreinal y Arte de los Reinos Hispánicos.

Al concluir la visita, los asistentes son trasladados de regreso al punto de salida en Paseo Colón. Tanto el transporte como la entrada al museo son completamente gratuitos, aunque se recomienda llegar con anticipación, ya que no se manejan reservaciones.

TE PUEDE INTERESAR: En Coahuila podrán votar 2 mil 400 reos que aún no han recibido sentencia

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 871 712 02 33, extensión 105, o vía WhatsApp al 871 797 85 80.

Méndez Vigatá invitó a la ciudadanía a acudir en familia, disfrutar de las actividades recreativas y gastronómicas de Paseo Colón y aprovechar la “Ruta Arocena” para conocer y admirar la valiosa colección que el museo ha reunido a lo largo de más de cien años.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cultura
Familias
museos

Localizaciones


Torreón

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Aunque me licencié en Lengua y Literatura Española por la Normal Superior, y viví breves periodos en el campo educativo, la vida me llevó al periodismo, donde a lo largo de 26 años, todos en VANGUARDIA, recorrí casi todas las áreas y casi todos los puestos. Tengo particular interés en la política sin políticos, los comics, el cine, de preferencia el western, el futbol y las historias que nos hagan entender lo que somos. Fui editor fundador de El Guardián, editor en jefe de Extremo y actualmente editor de Mi Ciudad. ¿Algo que no me guste?, recargar en otros la culpa por lo que me falta.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Contrarreforma electoral sin base

Contrarreforma electoral sin base
true

Dictadura bananera: Los indefendibles de la 4T en Campeche
true

POLITICÓN: Sheinbaum mide cercanías con empresarios, incluidos 15 coahuilenses
El abandono de mascotas en la calle también es maltrato animal y debe denunciarse.

Denuncian un caso más de crueldad animal en Saltillo; activistas piden investigación
El mandatario cubano advierte sobre “tiempos difíciles” y una reorganización nacional para enfrentar la persecución energética de EE. UU. tras la caída del suministro venezolano

‘Viviremos tiempos difíciles’: Miguel Díaz-Canel; agradece apoyo a Sheinbaum ante desabasto de petróleo en Cuba
La Secretaría de Salud de Coahuila prevé instalar un módulo sanitario en aeropuertos del estado para monitorear a viajeros internacionales con síntomas, como parte de los protocolos especiales de vigilancia.

Reforzarán vigilancia sanitaria en aeropuertos de Coahuila ante llegada de visitantes por el Mundial
A pesar del agotamiento por la guerra, muchos analistas advierten que una retirada sin garantías de seguridad sólidas permitiría a Rusia reagruparse para lanzar nuevos ataques.

En aras de la paz, los ucranianos consideran lo impensable: ceder territorio
Melinda French Gates durante un evento público. La filántropa recientemente calificó como “dolorosas” las nuevas revelaciones sobre los vínculos de su exmarido con Jeffrey Epstein.

Melinda French Gates habla sobre las menciones a Bill Gates en los archivos Epstein