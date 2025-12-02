Torreón lanza Operativo ‘Pirotecnia Segura 2025’ con apoyo de perros detectores

El operativo se extenderá durante todo diciembre y supervisará puntos de venta y bodegas clandestinas donde se almacena pirotecnia

TORREÓN, COAH.- Para proteger a la ciudadanía durante la temporada navideña y reducir los accidentes relacionados con el uso de fuegos artificiales, autoridades de los tres órdenes de Gobierno arrancaron el Operativo “Pirotecnia Segura 2025”, con la incorporación de binomios caninos especializados en la detección de material explosivo.

La estrategia fue presentada en las instalaciones de la coordinación local de Protección Civil y destaca la participación conjunta de la Sedena, Policía Estatal y Municipal, Vialidad, Mando Especial de La Laguna, Protección Civil, GRT e Inspección y Verificación.

Autoridades municipales y estatales coordinan acciones para prevenir accidentes durante la temporada decembrina. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

El director de Protección Civil y Bomberos, Jorge Luis Juárez Llanas, subrayó que el objetivo principal es disminuir incidentes, especialmente entre menores de edad, quienes cada año figuran como el grupo más vulnerable ante el manejo indebido de pirotecnia.

El dispositivo contempla recorridos y patrullajes diarios durante todo diciembre para supervisar puntos de venta, detectar el almacenamiento clandestino de artefactos explosivos y asegurar productos ilegales o de alto riesgo.

Elementos de distintas corporaciones revisan puntos de venta para impedir la comercialización clandestina de fuegos artificiales. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Juárez Llanas destacó que los binomios caninos permitirán identificar con mayor precisión los lugares donde se ocultan estos materiales, fortaleciendo así la capacidad operativa y preventiva del municipio en esta temporada.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

