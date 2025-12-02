Torreón lanza Operativo ‘Pirotecnia Segura 2025’ con apoyo de perros detectores
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El operativo se extenderá durante todo diciembre y supervisará puntos de venta y bodegas clandestinas donde se almacena pirotecnia
TORREÓN, COAH.- Para proteger a la ciudadanía durante la temporada navideña y reducir los accidentes relacionados con el uso de fuegos artificiales, autoridades de los tres órdenes de Gobierno arrancaron el Operativo “Pirotecnia Segura 2025”, con la incorporación de binomios caninos especializados en la detección de material explosivo.
La estrategia fue presentada en las instalaciones de la coordinación local de Protección Civil y destaca la participación conjunta de la Sedena, Policía Estatal y Municipal, Vialidad, Mando Especial de La Laguna, Protección Civil, GRT e Inspección y Verificación.
TE PUEDE INTERESAR: Hay estabilidad laboral y crecimiento del empleo en La Laguna durante el Tercer Trimestre de 2025: INEGI
El director de Protección Civil y Bomberos, Jorge Luis Juárez Llanas, subrayó que el objetivo principal es disminuir incidentes, especialmente entre menores de edad, quienes cada año figuran como el grupo más vulnerable ante el manejo indebido de pirotecnia.
El dispositivo contempla recorridos y patrullajes diarios durante todo diciembre para supervisar puntos de venta, detectar el almacenamiento clandestino de artefactos explosivos y asegurar productos ilegales o de alto riesgo.
Juárez Llanas destacó que los binomios caninos permitirán identificar con mayor precisión los lugares donde se ocultan estos materiales, fortaleciendo así la capacidad operativa y preventiva del municipio en esta temporada.