Torreón: lanzan ‘Croquetón’ para apoyar a perros de Control Canino
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Buscan reunir 500 kilos de alimento para garantizar la atención y bienestar de animales resguardados en Torreón
TORREÓN, COAH.- El Centro de Control Canino de Torreón lanzó la invitación a la ciudadanía para participar en el “Croquetón”, una campaña de acopio de alimento con el objetivo de fortalecer la atención y el bienestar de los perros que se encuentran bajo resguardo en sus instalaciones.
Elizabeth Torres Ugarte, encargada del Centro, informó que diariamente se requieren alrededor de 25 kilogramos de croquetas para cubrir las necesidades alimentarias de los animales, por lo que la meta de esta iniciativa es reunir al menos 500 kilos de alimento.
TE PUEDE INTERESAR: Arranca en Ramos Arizpe el programa ‘En tu escuela tú eliges’ con apoyos a primaria de Santa Fe
Destacó que la labor de Control Canino no se limita únicamente a la alimentación, sino que contempla la atención integral de los animales, garantizando su salud y bienestar general.
Las donaciones se recibirán hasta el próximo 31 de enero, en un horario de 10:00 a 14:00 horas, en las instalaciones del Centro de Control Canino, ubicadas en calzada Agustín Espinoza número 137, en la Carretera Santa Fe.
Torres Ugarte señaló que todos los perros resguardados cuentan con esquema completo de vacunación, desparasitación y esterilización, además de procesos de rehabilitación y socialización, lo que permite que se encuentren en condiciones óptimas para ser adoptados de manera inmediata.
Asimismo, invitó a la población a visitar el centro, conocer a los animales y considerar la adopción responsable, como una forma de brindarles un nuevo hogar y mejorar su calidad de vida.
TE PUEDE INTERESAR: Más de 3 mil personas fueron atacadas por perros en Coahuila, en 2025; afectados pueden acudir al MP
La Administración Municipal que encabeza el alcalde Román Alberto Cepeda González refrendó su compromiso con el cuidado y bienestar animal, e hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse a estas acciones mediante la participación y la tenencia responsable de mascotas.