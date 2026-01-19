Torreón: lanzan ‘Croquetón’ para apoyar a perros de Control Canino

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 19 enero 2026
    Torreón: lanzan ‘Croquetón’ para apoyar a perros de Control Canino
    El Centro de Control Canino invita a la ciudadanía a donar croquetas y conocer a los perros en resguardo. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Buscan reunir 500 kilos de alimento para garantizar la atención y bienestar de animales resguardados en Torreón

TORREÓN, COAH.- El Centro de Control Canino de Torreón lanzó la invitación a la ciudadanía para participar en el “Croquetón”, una campaña de acopio de alimento con el objetivo de fortalecer la atención y el bienestar de los perros que se encuentran bajo resguardo en sus instalaciones.

Elizabeth Torres Ugarte, encargada del Centro, informó que diariamente se requieren alrededor de 25 kilogramos de croquetas para cubrir las necesidades alimentarias de los animales, por lo que la meta de esta iniciativa es reunir al menos 500 kilos de alimento.

TE PUEDE INTERESAR: Arranca en Ramos Arizpe el programa ‘En tu escuela tú eliges’ con apoyos a primaria de Santa Fe

Destacó que la labor de Control Canino no se limita únicamente a la alimentación, sino que contempla la atención integral de los animales, garantizando su salud y bienestar general.

Las donaciones se recibirán hasta el próximo 31 de enero, en un horario de 10:00 a 14:00 horas, en las instalaciones del Centro de Control Canino, ubicadas en calzada Agustín Espinoza número 137, en la Carretera Santa Fe.

$!La iniciativa forma parte de las acciones municipales en favor del cuidado animal.
La iniciativa forma parte de las acciones municipales en favor del cuidado animal. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Torres Ugarte señaló que todos los perros resguardados cuentan con esquema completo de vacunación, desparasitación y esterilización, además de procesos de rehabilitación y socialización, lo que permite que se encuentren en condiciones óptimas para ser adoptados de manera inmediata.

Asimismo, invitó a la población a visitar el centro, conocer a los animales y considerar la adopción responsable, como una forma de brindarles un nuevo hogar y mejorar su calidad de vida.

TE PUEDE INTERESAR: Más de 3 mil personas fueron atacadas por perros en Coahuila, en 2025; afectados pueden acudir al MP

La Administración Municipal que encabeza el alcalde Román Alberto Cepeda González refrendó su compromiso con el cuidado y bienestar animal, e hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse a estas acciones mediante la participación y la tenencia responsable de mascotas.

Temas


Alimentos
Mascotas
protección de animales

Localizaciones


Torreón

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Pablito clavó un clavito

Pablito clavó un clavito
true

La libertad se ejerce con responsabilidad
true

POLITICÓN: Coahuila no fue espectador en la operación contra director de VANGUARDIA; hay indicios de coordinación
El Municipio comprará nuevas patrullas para el Grupo de Reacción Sureste y el área de Tránsito.

Saltillo incorporará equipo antimotín
Mientras Venezuela enfrentaba escasez y crisis económica, la fortuna de Nicolás Maduro habría alcanzado los 3 mil 800 millones de dólares, de acuerdo con Transparencia Venezuela

¿Austeridad bolivariana?... Calculan que riqueza de Nicolás Maduro asciende a 3 mil 800 millones de dólares

El quarterback saltillense Sergio Reséndiz volvió a casa tras ser seleccionado por los Dinos de Saltillo en el Draft LFA 2.0, reforzando el proyecto rumbo al Tazón México IX.

Dinos de Saltillo refuerzan su roster en el Draft LFA 2.0 y regresan al QB Sergio Reséndiz
Los ciudadanos de Groenlandia y los líderes europeos rechazan la adquisición forzosa de la isla, defendiendo su derecho a la autodeterminación.

Europa se plantea respuestas drásticas a las amenazas de Trump hacia Groenlandia
El aumento descontrolado de los precios de los alimentos ha obligado a las familias a racionar cada producto, dejando muchos refrigeradores prácticamente desiertos ante la imposibilidad de reponer lo básico.

El mayor reto de Venezuela no es el petróleo, es llevar comida a la mesa