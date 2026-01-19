Torreón: lanzan ‘Croquetón’ para apoyar a perros de Control Canino

TORREÓN, COAH.- El Centro de Control Canino de Torreón lanzó la invitación a la ciudadanía para participar en el “Croquetón”, una campaña de acopio de alimento con el objetivo de fortalecer la atención y el bienestar de los perros que se encuentran bajo resguardo en sus instalaciones.

Elizabeth Torres Ugarte, encargada del Centro, informó que diariamente se requieren alrededor de 25 kilogramos de croquetas para cubrir las necesidades alimentarias de los animales, por lo que la meta de esta iniciativa es reunir al menos 500 kilos de alimento.

Destacó que la labor de Control Canino no se limita únicamente a la alimentación, sino que contempla la atención integral de los animales, garantizando su salud y bienestar general.

Las donaciones se recibirán hasta el próximo 31 de enero, en un horario de 10:00 a 14:00 horas, en las instalaciones del Centro de Control Canino, ubicadas en calzada Agustín Espinoza número 137, en la Carretera Santa Fe.