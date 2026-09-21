¡Torreón lidera en Coahuila! Cierran campaña con 19 mil 200 autos regularizados y 62 mdp recaudados

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    ¡Torreón lidera en Coahuila! Cierran campaña con 19 mil 200 autos regularizados y 62 mdp recaudados
    Leticia Castaño Orozco, titular de la Recaudación de Rentas en Torreón, informó sobre los resultados de la campaña de estímulos fiscales. SANDRA GÓMEZ

Torreón regularizó 19 mil 200 vehículos durante la campaña de estímulos fiscales y captó 62 millones de pesos

TORREÓN, COAHUILA.- La reciente campaña de estímulos fiscales en derechos de control vehicular, llevada a cabo del 17 al 19 de septiembre, dejó un saldo de 19 mil 200 vehículos regularizados en Torreón, de acuerdo con el reporte emitido por Leticia Castaño Orozco, titular de la Administradora Local de Recaudación de Rentas en el municipio.

La funcionaria estatal puntualizó que gran parte de los contribuyentes ya completó su trámite con la entrega de láminas, aunque permanece un sector que solicitó su estado de cuenta y cuenta como plazo límite el próximo 30 de septiembre para liquidar con el beneficio del 50 por ciento de descuento, lo que elevará el padrón final de unidades al corriente.

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Con una alta respuesta ciudadana que colocó a Torreón a la cabeza en participación dentro del estado, los trámites generaron una captación económica aproximada de 62 millones de pesos durante los tres días que duró el programa.

Para dimensionar el incremento, Castaño Orozco comparó el resultado con jornadas previas, recordando que en una edición pasada del Buen Fin —la cual se extendió por casi 20 días— se captaron cerca de ocho millones de pesos, una cifra superada de manera exponencial en esta ocasión gracias al interés de los propietarios por aprovechar la reducción a la mitad en sus adeudos.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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