¡Torreón lidera en Coahuila! Cierran campaña con 19 mil 200 autos regularizados y 62 mdp recaudados
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Torreón regularizó 19 mil 200 vehículos durante la campaña de estímulos fiscales y captó 62 millones de pesos
TORREÓN, COAHUILA.- La reciente campaña de estímulos fiscales en derechos de control vehicular, llevada a cabo del 17 al 19 de septiembre, dejó un saldo de 19 mil 200 vehículos regularizados en Torreón, de acuerdo con el reporte emitido por Leticia Castaño Orozco, titular de la Administradora Local de Recaudación de Rentas en el municipio.
La funcionaria estatal puntualizó que gran parte de los contribuyentes ya completó su trámite con la entrega de láminas, aunque permanece un sector que solicitó su estado de cuenta y cuenta como plazo límite el próximo 30 de septiembre para liquidar con el beneficio del 50 por ciento de descuento, lo que elevará el padrón final de unidades al corriente.
Con una alta respuesta ciudadana que colocó a Torreón a la cabeza en participación dentro del estado, los trámites generaron una captación económica aproximada de 62 millones de pesos durante los tres días que duró el programa.
Para dimensionar el incremento, Castaño Orozco comparó el resultado con jornadas previas, recordando que en una edición pasada del Buen Fin —la cual se extendió por casi 20 días— se captaron cerca de ocho millones de pesos, una cifra superada de manera exponencial en esta ocasión gracias al interés de los propietarios por aprovechar la reducción a la mitad en sus adeudos.