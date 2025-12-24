Torreón: Llama Salud Municipal a moderar excesos en cenas navideñas

Torreón
/ 24 diciembre 2025
    Torreón: Llama Salud Municipal a moderar excesos en cenas navideñas
    El llamado es especialmente para personas con enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. FOTO: ESPECIAL

Se recomienda cuidar las porciones y evitar repetir platillos

La Dirección de Salud Municipal exhortó a la población a moderar el consumo de alimentos y bebidas durante las celebraciones de Navidad, en especial a las personas que padecen enfermedades crónicas degenerativas como diabetes, hipertensión arterial o niveles elevados de colesterol, a fin de prevenir complicaciones en su estado de salud.

El director de la dependencia, José Manuel Riveroll Duarte, destacó que las fiestas decembrinas deben disfrutarse con responsabilidad, ya que es común que durante la cena de Navidad y el tradicional recalentado se presenten excesos en el consumo de alimentos con alto contenido calórico, principalmente postres y platillos ricos en grasas y azúcares.

Señaló que quienes presentan padecimientos como diabetes, presión arterial alta o colesterol elevado deben ser especialmente cuidadosos con la cantidad y el tipo de alimentos que ingieren. Recomendó cuidar las porciones, evitar dobles cantidades y optar por platillos más balanceados, como pollo, carne o pescado, acompañados de verduras y frutas, por ejemplo, en forma de ensaladas.

José Manuel Riveroll Duarte pide disfrutar las fiestas con responsabilidad para evitar riesgos a la salud. FOTO: ESPECIAL
José Manuel Riveroll Duarte pide disfrutar las fiestas con responsabilidad para evitar riesgos a la salud. FOTO: ESPECIAL

“Se puede cenar rico y disfrutar de las fiestas, pero siempre con moderación”, subrayó el funcionario, al tiempo que aconsejó limitar el consumo de jugos y refrescos, o reducirlos al mínimo. En su lugar, sugirió ingerir agua natural o aguas frescas preparadas con infusiones de frutas, jamaica o limón, midiendo siempre la cantidad de azúcar o, de ser posible, evitándola.

Asimismo, Riveroll Duarte recomendó moderar la ingesta de bebidas alcohólicas, ya que el consumo excesivo puede provocar descompensaciones importantes, especialmente en personas con enfermedades crónicas.

Advirtió que no atender estas recomendaciones puede derivar, al término de los festejos, en alteraciones en los niveles de glucosa, incrementos en triglicéridos, presión arterial o colesterol, así como en complicaciones hepáticas asociadas a los excesos propios de la temporada decembrina.

Finalmente, recordó que la Administración Municipal que encabeza el alcalde Román Alberto Cepeda González mantiene la atención médica a través de la Dirección de Salud Pública, ubicada en avenida Ocampo 1167, con horario de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas, además de la línea 911 para emergencias.

