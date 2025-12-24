Torreón: Llama Salud Municipal a moderar excesos en cenas navideñas

La Dirección de Salud Municipal exhortó a la población a moderar el consumo de alimentos y bebidas durante las celebraciones de Navidad, en especial a las personas que padecen enfermedades crónicas degenerativas como diabetes, hipertensión arterial o niveles elevados de colesterol, a fin de prevenir complicaciones en su estado de salud.

El director de la dependencia, José Manuel Riveroll Duarte, destacó que las fiestas decembrinas deben disfrutarse con responsabilidad, ya que es común que durante la cena de Navidad y el tradicional recalentado se presenten excesos en el consumo de alimentos con alto contenido calórico, principalmente postres y platillos ricos en grasas y azúcares.

Señaló que quienes presentan padecimientos como diabetes, presión arterial alta o colesterol elevado deben ser especialmente cuidadosos con la cantidad y el tipo de alimentos que ingieren. Recomendó cuidar las porciones, evitar dobles cantidades y optar por platillos más balanceados, como pollo, carne o pescado, acompañados de verduras y frutas, por ejemplo, en forma de ensaladas.