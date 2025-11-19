Torreón: Servicios Públicos ilumina Colón con 2.6 kilómetros de cascadas navideñas

TORREÓN, COAH.- El Ayuntamiento de Torreón continúa con los preparativos para la temporada decembrina con la instalación de las tradicionales series luminosas tipo cascada en la calzada Colón, donde se colocan alrededor de 2 mil 600 metros de iluminación en ambos sentidos, desde el bulevar Revolución hasta el Independencia.

Los trabajos, a cargo del equipo de Alumbrado Público, quedarán concluidos esta misma semana.

Fernando Villarreal Cuéllar, director de Servicios Públicos, destacó que la calzada Colón se ha consolidado como un punto de encuentro familiar y turístico, especialmente durante el “Paseo Colón” dominical, por lo que la iluminación permanente en los camellones responde a la buena aceptación ciudadana.