Torreón: Servicios Públicos ilumina Colón con 2.6 kilómetros de cascadas navideñas
La calzada reafirma su papel como corredor turístico y familiar en esta temporada
TORREÓN, COAH.- El Ayuntamiento de Torreón continúa con los preparativos para la temporada decembrina con la instalación de las tradicionales series luminosas tipo cascada en la calzada Colón, donde se colocan alrededor de 2 mil 600 metros de iluminación en ambos sentidos, desde el bulevar Revolución hasta el Independencia.
Los trabajos, a cargo del equipo de Alumbrado Público, quedarán concluidos esta misma semana.
Fernando Villarreal Cuéllar, director de Servicios Públicos, destacó que la calzada Colón se ha consolidado como un punto de encuentro familiar y turístico, especialmente durante el “Paseo Colón” dominical, por lo que la iluminación permanente en los camellones responde a la buena aceptación ciudadana.
El funcionario adelantó que el inicio oficial de la temporada navideña se realizará con el tradicional encendido del pino y de toda la decoración colocada en distintos puntos de la ciudad.
Paralelamente, inició ya el montaje del pino gigante en la explanada de la Plaza Mayor, así como la ornamentación del lugar para reforzar el ambiente festivo.
Villarreal Cuéllar señaló que estas acciones forman parte de la estrategia del alcalde Román Cepeda para ofrecer espacios públicos dignos, seguros y embellecidos, con el objetivo de que familias y visitantes disfruten plenamente la temporada decembrina.