Torreón: Servicios Públicos ilumina Colón con 2.6 kilómetros de cascadas navideñas

Torreón
/ 19 noviembre 2025
    Torreón: Servicios Públicos ilumina Colón con 2.6 kilómetros de cascadas navideñas
    Postes y camellones se llenan de luces que marcarán el inicio de la temporada. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

La calzada reafirma su papel como corredor turístico y familiar en esta temporada

TORREÓN, COAH.- El Ayuntamiento de Torreón continúa con los preparativos para la temporada decembrina con la instalación de las tradicionales series luminosas tipo cascada en la calzada Colón, donde se colocan alrededor de 2 mil 600 metros de iluminación en ambos sentidos, desde el bulevar Revolución hasta el Independencia.

Los trabajos, a cargo del equipo de Alumbrado Público, quedarán concluidos esta misma semana.

TE PUEDE INTERESAR: Arranca en Torreón la tercera brigada del Registro Civil con más de 400 atenciones

Fernando Villarreal Cuéllar, director de Servicios Públicos, destacó que la calzada Colón se ha consolidado como un punto de encuentro familiar y turístico, especialmente durante el “Paseo Colón” dominical, por lo que la iluminación permanente en los camellones responde a la buena aceptación ciudadana.

$!Personal de Alumbrado Público trabaja en la colocación de las series luminosas sobre calzada Colón.
Personal de Alumbrado Público trabaja en la colocación de las series luminosas sobre calzada Colón. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El funcionario adelantó que el inicio oficial de la temporada navideña se realizará con el tradicional encendido del pino y de toda la decoración colocada en distintos puntos de la ciudad.

Paralelamente, inició ya el montaje del pino gigante en la explanada de la Plaza Mayor, así como la ornamentación del lugar para reforzar el ambiente festivo.

Villarreal Cuéllar señaló que estas acciones forman parte de la estrategia del alcalde Román Cepeda para ofrecer espacios públicos dignos, seguros y embellecidos, con el objetivo de que familias y visitantes disfruten plenamente la temporada decembrina.

Temas


Alumbrado Público

Localizaciones


Torreón

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Instalaciones de AHMSA en Monclova permanecen detenidas desde 2023, a la espera de que el Juzgado de Concursos Mercantiles autorice la subasta para definir su futuro y el de miles de trabajadores.

A un año de la quiebra, AHMSA sigue sin comprador y la industria del acero enfrenta un escenario incierto
Personas cercanas al exfuncionario abarrotaron la iglesia San Pablo Apóstol para dar el último adiós.

Familiares, amigos y funcionarios de todos los partidos despiden al exregidor Alberto Leyva, en Saltillo

true

Coahuila: La educación dual debe avanzar con más rapidez
true

Legado de AMLO a Andy: El poder. Los papás en los gobiernos de México. Episodio 2
Reiteró que su participación en la marcha responde a inquietudes generacionales y no a intereses partidistas.

Impulsor de la marcha Z abandona México tras acusar persecución del gobierno
El encargado de la Vocalía Ejecutiva del INE, Miguel Castillo Morales, pronostica una baja participación en la próxima elección de diputados locales en Coahuila.

INE Coahuila prevé participación menor al 50 por ciento en elecciones del 2026
Realizar actividad física por la noche es una práctica cada vez más común entre personas con horarios ajustados.

¿Entrenar de noche afecta tu descanso? La verdad detrás del ejercicio antes de dormir
true

¿Por qué el gobierno de la 4T no dice nada del Bloque Negro?