Torreón: más de 4 mil 600 participantes desfilarán por la Revolución Mexicana

Torreón
/ 15 noviembre 2025
    Torreón: más de 4 mil 600 participantes desfilarán por la Revolución Mexicana
    Contingentes escolares y deportivos se preparan para el desfile. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Autoridades llaman a tomar precauciones y respetar indicaciones durante el recorrido

TORREÓN, COAH.- De cara al desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana, que tendrá lugar el próximo lunes 17 de noviembre, la Dirección de Protección Civil y Bomberos emitió una serie de recomendaciones para garantizar la seguridad de las más de 4 mil 600 personas que participarán en los contingentes, así como del público asistente.

Jorge Luis Juárez Llanas, titular de la dependencia, señaló que la instrucción del alcalde Román Alberto Cepeda es reforzar la prevención y el orden durante el evento.

Entre las sugerencias destacan llegar con tiempo, utilizar ropa y calzado cómodo, mantenerse hidratado y evitar portar objetos voluminosos o que puedan representar riesgo para quienes acuden a observar.

El funcionario exhortó además a los padres de familia a mantener bajo vigilancia a los menores para evitar extravíos o incidentes.

Para atender cualquier emergencia, se instalarán puntos de atención médica y ambulancias en la Alameda, la Plaza Mayor y la Plaza de Armas.

$!Corporaciones municipales y federales unirán esfuerzos en el operativo, participarán Sedena, Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
Corporaciones municipales y federales unirán esfuerzos en el operativo, participarán Sedena, Seguridad Pública y Tránsito Municipal. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Juárez Llanas informó que personal de Protección Civil también participará en el desfile, mostrando parte del equipo y vehículos, incluidas máquinas escala de bomberos.

Añadió que habrá coordinación con el Gobierno del Estado, Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para asegurar un ambiente ordenado y seguro durante todo el recorrido.

Temas


Revolución Mexicana
Seguridad
Escuelas

Localizaciones


Torreón

