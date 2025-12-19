Torreón: menor en estado grave tras confundir gomitas para dormir con golosinas

TORREÓN, COAHUILA.- Una niña de siete años se encuentra hospitalizada en estado grave en la Cruz Roja Mexicana de Torreón, luego de sufrir una intoxicación severa tras ingerir de manera accidental gomitas con melatonina, un suplemento para inducir el sueño que confundió con dulces dentro de su vivienda.

El ingreso de la menor ocurrió la noche del miércoles 17 de diciembre, cuando sus padres la trasladaron de urgencia al hospital ubicado sobre la calle Cuauhtémoc, al notar un deterioro progresivo en su estado de salud. A su llegada al área de urgencias, la paciente presentaba somnolencia extrema, dificultad para articular palabras y pérdida de control motriz.

Durante la valoración médica inicial, los especialistas detectaron una arritmia cardíaca, complicación que elevó el nivel de riesgo al tratarse de una paciente pediátrica.

Debido a la inestabilidad de sus signos vitales, la menor fue internada de inmediato y permanece bajo vigilancia constante, con pronóstico reservado.

Minutos más tarde, un hermano de 12 años también fue llevado a la misma institución médica con síntomas de letargo. En su caso, el cuadro fue considerado leve, ya que habría consumido una menor cantidad del suplemento en relación con su peso corporal, por lo que fue dado de alta tras un periodo de observación.

De acuerdo con la versión proporcionada por los padres, ambos menores encontraron un frasco de gomitas con melatonina en el interior del domicilio.

La presentación colorida y el sabor dulce provocaron que las ingirieran como si se tratara de golosinas, sin conocer los efectos adversos que podían provocar.

Personal médico reiteró el llamado a madres y padres de familia para extremar precauciones en el resguardo de medicamentos y suplementos alimenticios, aun cuando sean de venta libre, ya que su consumo indebido puede ocasionar consecuencias graves en niñas y niños.