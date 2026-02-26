Torreón: moderniza SIMAS Rural su infraestructura y lanza plataforma digital de atención

Con el objetivo de consolidar un servicio más eficiente y transparente, el SIMAS Rural presentó una nueva estrategia de modernización que incluye el lanzamiento de su aplicación móvil oficial y la renovación total de su equipo tecnológico.

Tras un año de gestión, el gerente José Antonio Gutiérrez Jardón explicó que se detectó la necesidad urgente de actualizar sistemas obsoletos. Por ello, se dotó a las áreas operativas y administrativas con nueva tecnología y servidores, sentando las bases para el ecosistema digital que hoy permite el uso de la App “SIMAS Rural”.

Desde esta aplicación, los ciudadanos pueden visualizar recibos antiguos, realizar pagos con tarjetas de crédito o débito y gestionar diversos contratos bajo un mismo perfil. El sistema también agiliza la atención de incidencias, permitiendo reportar fugas con seguimiento directo desde la plataforma.

Gutiérrez Jardón subrayó que la App y el sitio web operan de forma homologada, facilitando la transición al entorno digital. Resaltó que, a diferencia de otros métodos externos de cobro, los pagos realizados en la App se reflejan en tiempo real, evitando retrasos para el usuario.

El proyecto de modernización no se limita a la App; el organismo busca que sus 45 mil usuarios migren paulatinamente a este esquema. Además, se informó que los lecturistas pronto integrarán tecnología móvil para capturar datos en campo de manera digital, eliminando procesos manuales y mejorando la precisión del servicio.