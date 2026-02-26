Torreón: moderniza SIMAS Rural su infraestructura y lanza plataforma digital de atención

Torreón
/ 26 febrero 2026
    Torreón: moderniza SIMAS Rural su infraestructura y lanza plataforma digital de atención
    José Antonio Gutiérrez Jardón, gerente del SIMAS Rural, presentó la App oficial del organismo, que permitirá a los usuarios consultar recibos, realizar pagos y reportar incidencias de manera digital. SANDRA GÓMEZ

El SIMAS Rural moderniza su servicio con el lanzamiento de su aplicación móvil y la actualización de su tecnología, permitiendo pagos en tiempo real, gestión de contratos y seguimiento de incidencias

Con el objetivo de consolidar un servicio más eficiente y transparente, el SIMAS Rural presentó una nueva estrategia de modernización que incluye el lanzamiento de su aplicación móvil oficial y la renovación total de su equipo tecnológico.

Tras un año de gestión, el gerente José Antonio Gutiérrez Jardón explicó que se detectó la necesidad urgente de actualizar sistemas obsoletos. Por ello, se dotó a las áreas operativas y administrativas con nueva tecnología y servidores, sentando las bases para el ecosistema digital que hoy permite el uso de la App “SIMAS Rural”.

Desde esta aplicación, los ciudadanos pueden visualizar recibos antiguos, realizar pagos con tarjetas de crédito o débito y gestionar diversos contratos bajo un mismo perfil. El sistema también agiliza la atención de incidencias, permitiendo reportar fugas con seguimiento directo desde la plataforma.

Gutiérrez Jardón subrayó que la App y el sitio web operan de forma homologada, facilitando la transición al entorno digital. Resaltó que, a diferencia de otros métodos externos de cobro, los pagos realizados en la App se reflejan en tiempo real, evitando retrasos para el usuario.

El proyecto de modernización no se limita a la App; el organismo busca que sus 45 mil usuarios migren paulatinamente a este esquema. Además, se informó que los lecturistas pronto integrarán tecnología móvil para capturar datos en campo de manera digital, eliminando procesos manuales y mejorando la precisión del servicio.

Temas


Agua

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

