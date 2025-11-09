Torreón: Módulo del Registro Civil en Presidencia expide 150 actas al mes
Las actas más solicitadas son las de nacimiento, tanto locales como foráneas
La Dirección de Atención Ciudadana informó que el Módulo del Registro Civil, ubicado en la planta baja del edificio de la Presidencia Municipal, expide en promedio 150 actas al mes, siendo las de nacimiento —locales y foráneas— las más solicitadas por la población.
Cristian López Chávez, director de Atención Ciudadana, señaló que además se emiten actas de matrimonio, divorcio y defunción, lo que permite ofrecer a las y los ciudadanos documentos oficiales de manera expedita, confiable y segura.
El costo de cada acta es de 195 pesos, lo que representa un ahorro en comparación con el formato adquirido en cualquier Oficialía del Registro Civil. Además, el módulo cuenta con el formato actualizado, lo que garantiza la validez y vigencia de los documentos.
“Para nosotros este mecanismo ha sido de gran apoyo para las familias torreonenses, debido a su fácil acceso y costo, que le permite a la gente no hacer largas filas, además de hacer un trámite más rápido y seguro”, destacó el funcionario.
López Chávez resaltó que la Administración del alcalde Román Alberto Cepeda González reafirma su compromiso con la eficiencia y el acompañamiento, acercando servicios que fortalecen la identidad jurídica de las y los ciudadanos.
Asimismo, indicó que este servicio se brinda en coordinación con el Gobierno del Estado de Coahuila, reflejando el esfuerzo conjunto para facilitar trámites fundamentales que brindan certeza jurídica a la población.
El director añadió que el personal de Atención Ciudadana brinda acompañamiento durante la visita de los usuarios, con el objetivo de orientar, agilizar y asegurar una atención adecuada en cada trámite.
El horario de atención del módulo es de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00 horas.