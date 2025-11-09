Torreón: Módulo del Registro Civil en Presidencia expide 150 actas al mes

La Dirección de Atención Ciudadana informó que el Módulo del Registro Civil, ubicado en la planta baja del edificio de la Presidencia Municipal, expide en promedio 150 actas al mes, siendo las de nacimiento —locales y foráneas— las más solicitadas por la población.

Cristian López Chávez, director de Atención Ciudadana, señaló que además se emiten actas de matrimonio, divorcio y defunción, lo que permite ofrecer a las y los ciudadanos documentos oficiales de manera expedita, confiable y segura.

El costo de cada acta es de 195 pesos, lo que representa un ahorro en comparación con el formato adquirido en cualquier Oficialía del Registro Civil. Además, el módulo cuenta con el formato actualizado, lo que garantiza la validez y vigencia de los documentos.

“Para nosotros este mecanismo ha sido de gran apoyo para las familias torreonenses, debido a su fácil acceso y costo, que le permite a la gente no hacer largas filas, además de hacer un trámite más rápido y seguro”, destacó el funcionario.