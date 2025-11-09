Torreón: Módulo del Registro Civil en Presidencia expide 150 actas al mes

Torreón
/ 9 noviembre 2025
    Torreón: Módulo del Registro Civil en Presidencia expide 150 actas al mes
    El costo de cada acta es de 195 pesos, lo que representa un ahorro respecto a las Oficialías del Registro Civil, señalan autoridades. FOTO: CORTESÍA

Las actas más solicitadas son las de nacimiento, tanto locales como foráneas

La Dirección de Atención Ciudadana informó que el Módulo del Registro Civil, ubicado en la planta baja del edificio de la Presidencia Municipal, expide en promedio 150 actas al mes, siendo las de nacimiento —locales y foráneas— las más solicitadas por la población.

Cristian López Chávez, director de Atención Ciudadana, señaló que además se emiten actas de matrimonio, divorcio y defunción, lo que permite ofrecer a las y los ciudadanos documentos oficiales de manera expedita, confiable y segura.

TE PUEDE INTERESAR: Supervisan centros de rehabilitación en Torreón para garantizar atención digna

El costo de cada acta es de 195 pesos, lo que representa un ahorro en comparación con el formato adquirido en cualquier Oficialía del Registro Civil. Además, el módulo cuenta con el formato actualizado, lo que garantiza la validez y vigencia de los documentos.

“Para nosotros este mecanismo ha sido de gran apoyo para las familias torreonenses, debido a su fácil acceso y costo, que le permite a la gente no hacer largas filas, además de hacer un trámite más rápido y seguro”, destacó el funcionario.

$!El módulo utiliza formatos actualizados, garantizando la validez de los documentos.
El módulo utiliza formatos actualizados, garantizando la validez de los documentos. FOTO: CORTESÍA

López Chávez resaltó que la Administración del alcalde Román Alberto Cepeda González reafirma su compromiso con la eficiencia y el acompañamiento, acercando servicios que fortalecen la identidad jurídica de las y los ciudadanos.

Asimismo, indicó que este servicio se brinda en coordinación con el Gobierno del Estado de Coahuila, reflejando el esfuerzo conjunto para facilitar trámites fundamentales que brindan certeza jurídica a la población.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón: reforestan plaza en Jacarandas con apoyo del Centro de Justicia Municipal

El director añadió que el personal de Atención Ciudadana brinda acompañamiento durante la visita de los usuarios, con el objetivo de orientar, agilizar y asegurar una atención adecuada en cada trámite.

El horario de atención del módulo es de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00 horas.

Temas


Documentos
trámites

Localizaciones


Coahuila
Torreón

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Subdirector de Turismo destaca que la ciudad cuenta con museos de interés histórico, científico, deportivo y cultural.

Saltillo espera cerrar el 2025 con 240 mil visitantes y fuerte derrama económica
La académica Berenice de la Peña advirtió que un impuesto a los videojuegos violentos no resolverá por sí solo el problema del incremento de la agresividad en niñas, niños y adolescentes.

Coahuila: impuesto a videojuegos violentos no es la solución total, advierten expertos
Personal médico aplica la vacuna contra el neumococo en clínicas del IMSS y hospitales públicos de Saltillo, como parte de la estrategia preventiva ante el aumento de casos de neumonía.

Aumentan casos de neumonía en Coahuila; aplican vacuna preventiva antes del invierno

true

POLITICÓN: Revelan fotos de la boda de los ‘novios del Bienestar’

Trampa futura

Trampa futura
...porque el causante soy

...porque el causante soy
Ven factible que ciudadanos lleguen caminando, tomen un café o coman en un restaurante al aire libre y disfruten un espectáculo.

Ve AMPI potencial para que Centro Histórico de Saltillo se transforme en una ‘mini Condesa’
Vecinos de la colonia Bellavista denunciaron que un terreno baldío en la calle Ayuntamiento se ha convertido en foco de basura y malos olores ante la falta de limpieza.

Saltillo: baldíos son foco de basura y malos olores; dueños, responsables de limpieza