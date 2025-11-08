Supervisan centros de rehabilitación en Torreón para garantizar atención digna

TORREÓN, COAH.- El municipio mantiene una vigilancia constante en los centros de rehabilitación, con el fin de garantizar que operen bajo las normas legales, sanitarias y de derechos humanos, además de ofrecer capacitación continua a sus encargados para fortalecer la calidad de los servicios.

Blanca Álvarez Garza, titular de la Unidad de Prevención Social de la Violencia, informó que las revisiones forman parte del eje Seguridad y Orden impulsado por el alcalde Román Alberto Cepeda González.

En estos operativos participan diversas áreas municipales como Seguridad Pública, Salud, Protección Civil, Inspección y Verificación, además de la Unidad de Derechos Humanos y la Fiscalía General del Estado.

Durante los recorridos, se supervisa que los centros cuenten con licencias de funcionamiento vigentes, planes de protección civil, permisos sanitarios y servicios de fumigación actualizados.

También se revisa que los internos dispongan de cama, alimentación suficiente y atención médica y psicológica documentada.