Torreón
/ 8 noviembre 2025
    Supervisan centros de rehabilitación en Torreón para garantizar atención digna
    Autoridades municipales verifican condiciones y funcionamiento de los centros de rehabilitación en Torreón. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Las acciones buscan garantizar que los centros operen con legalidad, seguridad y respeto a los derechos humanos.

TORREÓN, COAH.- El municipio mantiene una vigilancia constante en los centros de rehabilitación, con el fin de garantizar que operen bajo las normas legales, sanitarias y de derechos humanos, además de ofrecer capacitación continua a sus encargados para fortalecer la calidad de los servicios.

Blanca Álvarez Garza, titular de la Unidad de Prevención Social de la Violencia, informó que las revisiones forman parte del eje Seguridad y Orden impulsado por el alcalde Román Alberto Cepeda González.

En estos operativos participan diversas áreas municipales como Seguridad Pública, Salud, Protección Civil, Inspección y Verificación, además de la Unidad de Derechos Humanos y la Fiscalía General del Estado.

Durante los recorridos, se supervisa que los centros cuenten con licencias de funcionamiento vigentes, planes de protección civil, permisos sanitarios y servicios de fumigación actualizados.

También se revisa que los internos dispongan de cama, alimentación suficiente y atención médica y psicológica documentada.

$!Blanca Álvarez Garza, titular de la Unidad de Prevención Social de la Violencia, i
Blanca Álvarez Garza, titular de la Unidad de Prevención Social de la Violencia, i FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

“Se busca que la rehabilitación sea un proceso digno, seguro y con acompañamiento profesional”, señaló Álvarez Garza, quien añadió que los centros deben aplicar pruebas antidoping al ingreso y mantener registros actualizados de cada usuario para evitar que existan internamientos con fines distintos a la rehabilitación.

La funcionaria destacó que actualmente operan cerca de 70 centros en Torreón, los cuales reciben capacitación constante en temas como primeros auxilios y manejo de emergencias.

Estas acciones conjuntas han permitido detectar incluso a personas reportadas como desaparecidas, algunas provenientes de otros estados.

“Gracias a la coordinación entre autoridades y responsables, se han obtenido resultados muy positivos que fortalecen la seguridad y el bienestar de quienes buscan recuperarse de las adicciones”, concluyó.

