Refuerza Ramos Arizpe limpieza y mantenimiento urbano en diversos sectores

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe intensificó las acciones de mantenimiento en distintos sectores de la ciudad, destacando la limpieza integral del canal de conducción pluvial ubicado sobre el bulevar Gustavo Díaz Ordaz, en la colonia El Escorial.

La intervención busca garantizar el flujo adecuado del agua durante lluvias, prevenir acumulaciones y mejorar las condiciones urbanas de la zona.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe refuerza bienestar animal con 16ª Jornada de Esterilización Gratuita

De acuerdo con la Secretaría de Servicios Primarios, estas tareas forman parte de un operativo preventivo permanente destinado a mantener despejados los ductos de desagüe y reducir riesgos por posibles precipitaciones. La dependencia subrayó que estas labores se ejecutan con regularidad en distintos puntos de la ciudad para reforzar la infraestructura pluvial.