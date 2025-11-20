Refuerza Ramos Arizpe limpieza y mantenimiento urbano en diversos sectores

Coahuila
/ 20 noviembre 2025
    Refuerza Ramos Arizpe limpieza y mantenimiento urbano en diversos sectores
    El alcalde Tomás Gutiérrez Merino afirmó que estas acciones buscan mantener la ciudad limpia, segura y ordenada. FOTO: CORTESÍA

Las acciones forman parte de un operativo preventivo permanente de Servicios Primarios

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe intensificó las acciones de mantenimiento en distintos sectores de la ciudad, destacando la limpieza integral del canal de conducción pluvial ubicado sobre el bulevar Gustavo Díaz Ordaz, en la colonia El Escorial.

La intervención busca garantizar el flujo adecuado del agua durante lluvias, prevenir acumulaciones y mejorar las condiciones urbanas de la zona.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe refuerza bienestar animal con 16ª Jornada de Esterilización Gratuita

De acuerdo con la Secretaría de Servicios Primarios, estas tareas forman parte de un operativo preventivo permanente destinado a mantener despejados los ductos de desagüe y reducir riesgos por posibles precipitaciones. La dependencia subrayó que estas labores se ejecutan con regularidad en distintos puntos de la ciudad para reforzar la infraestructura pluvial.

$!Cuadrillas municipales realizan trabajos en distintos sectores de la ciudad.
Cuadrillas municipales realizan trabajos en distintos sectores de la ciudad. FOTO: CORTESÍA

“Nuestro compromiso es mantener la ciudad en buenas condiciones; estos trabajos ayudan a que nuestras colonias estén más limpias, seguras y ordenadas”, señaló el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

Además del desazolve y limpieza pluvial, brigadas municipales realizaron el retiro de escombro en áreas que presentaban acumulación de materiales, dando respuesta directa a reportes ciudadanos.

Entre los puntos atendidos se encuentran Valle de Atlixco, en Real del Valle; Pino de Potosí, en Parajes de los Pinos; Privada Manuel Acuña, en Villas de Arizpe; y el bulevar Villasol, en la colonia del mismo nombre.

TE PUEDE INTERESAR: Gobernador de Coahuila destaca impacto positivo de la Ruta Estudiantil de Ramos Arizpe

Las autoridades municipales destacaron que estos trabajos permiten conservar vialidades y espacios públicos en condiciones óptimas, facilitando la movilidad y fortaleciendo el entorno urbano. El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de mantener activos los operativos de limpieza, mantenimiento y atención ciudadana en todos los sectores de Ramos Arizpe.

Temas


Servicios Públicos

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Personajes


Tomas Gutiérrez Merino

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Votación final en la Cámara de Representantes para aprobar un proyecto de ley que obliga al Departamento de Justicia a publicar sus archivos sobre el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein

¿Qué sigue tras la firma por Trump del proyecto de ley que libera los archivos de Epstein?

true

Saltillo: Red local de compras, una idea con buena visión
La migrante quedó suspendida sobre la estructura metálica tras engancharse en el alambre de púas.

Rescatan a migrante atrapada en púas del muro fronterizo, en Texas (video)
El tráfico no solo desgasta tu mente, también influye en tu salud física.

El lado oculto del tráfico: cómo impacta tu salud sin que lo notes
La mancha de la 4T

La mancha de la 4T
Las empresas están teniendo menos bajas de personal en estos últimos meses.

Saltillo: Disminuye rotación de personal en la región
true

Se puede decir... Que parece un ‘revoltijo’
Javier Díaz señaló que la meta para final de año es llegar a los 100 mil credencializados.

Saltillo suma 75 mil credenciales de ‘Aquí Vamos Gratis’