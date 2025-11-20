Refuerza Ramos Arizpe limpieza y mantenimiento urbano en diversos sectores
Las acciones forman parte de un operativo preventivo permanente de Servicios Primarios
El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe intensificó las acciones de mantenimiento en distintos sectores de la ciudad, destacando la limpieza integral del canal de conducción pluvial ubicado sobre el bulevar Gustavo Díaz Ordaz, en la colonia El Escorial.
La intervención busca garantizar el flujo adecuado del agua durante lluvias, prevenir acumulaciones y mejorar las condiciones urbanas de la zona.
De acuerdo con la Secretaría de Servicios Primarios, estas tareas forman parte de un operativo preventivo permanente destinado a mantener despejados los ductos de desagüe y reducir riesgos por posibles precipitaciones. La dependencia subrayó que estas labores se ejecutan con regularidad en distintos puntos de la ciudad para reforzar la infraestructura pluvial.
“Nuestro compromiso es mantener la ciudad en buenas condiciones; estos trabajos ayudan a que nuestras colonias estén más limpias, seguras y ordenadas”, señaló el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.
Además del desazolve y limpieza pluvial, brigadas municipales realizaron el retiro de escombro en áreas que presentaban acumulación de materiales, dando respuesta directa a reportes ciudadanos.
Entre los puntos atendidos se encuentran Valle de Atlixco, en Real del Valle; Pino de Potosí, en Parajes de los Pinos; Privada Manuel Acuña, en Villas de Arizpe; y el bulevar Villasol, en la colonia del mismo nombre.
Las autoridades municipales destacaron que estos trabajos permiten conservar vialidades y espacios públicos en condiciones óptimas, facilitando la movilidad y fortaleciendo el entorno urbano. El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de mantener activos los operativos de limpieza, mantenimiento y atención ciudadana en todos los sectores de Ramos Arizpe.