Torreón: Cristo de las Noas revela su nueva imagen tras histórica restauración

Torreón
/ 20 noviembre 2025
    Torreón: Cristo de las Noas revela su nueva imagen tras histórica restauración
    El objetivo es claro: asegurar la preservación y realzar el valor visual del monumento. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

La monumental figura quedó libre de andamios y entra en la etapa final de limpieza y acabados

TORREÓN, COAH.- El Santuario del Cristo de las Noas se encuentra en la recta final de una restauración histórica que ha devuelto el brillo y la presencia monumental de la emblemática figura que domina el paisaje lagunero.

Tras meses de intervención especializada, la imagen quedó finalmente libre de andamios, mostrando una renovación que ha sido recibida con entusiasmo por la comunidad.

De acuerdo con los encargados de los trabajos, la obra registra ya un avance sustancial y solo restan tareas de limpieza y ajustes de acabado, necesarios para garantizar la resistencia del monumento ante el clima de la región.

Los últimos detalles buscan asegurar tanto la preservación del Cristo como el realce de su valor visual, considerado fundamental para la identidad cultural y turística de Torreón.

La reapertura visual del monumento coincide con las Fiestas de Cristo Rey, momento que el santuario aprovecha para invitar a la ciudadanía y visitantes a acudir al cerro.

Con la renovada imagen del Cristo de las Noas, el recinto reafirma su papel como uno de los puntos más representativos de la fe y el turismo en La Laguna.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

