Torreón: Cristo de las Noas revela su nueva imagen tras histórica restauración

TORREÓN, COAH.- El Santuario del Cristo de las Noas se encuentra en la recta final de una restauración histórica que ha devuelto el brillo y la presencia monumental de la emblemática figura que domina el paisaje lagunero.

Tras meses de intervención especializada, la imagen quedó finalmente libre de andamios, mostrando una renovación que ha sido recibida con entusiasmo por la comunidad.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón: Conagua alerta por fraudes en trámites de agua, ‘no pague ni use intermediarios’

De acuerdo con los encargados de los trabajos, la obra registra ya un avance sustancial y solo restan tareas de limpieza y ajustes de acabado, necesarios para garantizar la resistencia del monumento ante el clima de la región.

Los últimos detalles buscan asegurar tanto la preservación del Cristo como el realce de su valor visual, considerado fundamental para la identidad cultural y turística de Torreón.

La reapertura visual del monumento coincide con las Fiestas de Cristo Rey, momento que el santuario aprovecha para invitar a la ciudadanía y visitantes a acudir al cerro.

Con la renovada imagen del Cristo de las Noas, el recinto reafirma su papel como uno de los puntos más representativos de la fe y el turismo en La Laguna.