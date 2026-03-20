Torreón: Peñoles impulsa el talento juvenil en el Regional Laguna de Robótica

En esta edición, la competencia contará con la participación de 44 equipos de 10 estados del País. Destaca la presencia de 24 escuadras directamente impulsadas por Peñoles, integradas por jóvenes de Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Oaxaca, Sonora y Zacatecas.

TORREÓN, COAH.- La Comarca Lagunera se reafirma como el corazón de la innovación tecnológica con el Regional Laguna de Robótica, organizado por Industrias Peñoles del 26 al 28 de marzo. Bajo una temática inspirada en la arqueología, más de mil 500 estudiantes de Secundaria y Preparatoria se darán cita para demostrar su ingenio y habilidades técnicas.

Desde hace 15 años, el compromiso de Peñoles con la educación ha impactado a más de 6 mil estudiantes. Los resultados de este impulso son tangibles:

100 por ciento de los participantes en equipos patrocinados han ingresado a la Universidad. 70 por ciento de ellos han elegido especializarse en diversas ramas de la ingeniería.

El reto de este año transporta a los robots a un entorno de exploración. Los prototipos, equipados con sensores avanzados, deberán manipular objetos que simulan fósiles y reliquias, rindiendo tributo a la identidad de Coahuila como referente paleontológico.

La imagen oficial del evento muestra a un geólogo asistido por robots en una cueva, una metáfora que vincula la minería moderna con el respeto al pasado: una industria que utiliza tecnología de punta para descubrir la riqueza del subsuelo de manera responsable.

Con este torneo, Peñoles no solo promueve la educación STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), sino que consolida a la región como un semillero de ingenieros listos para liderar la vanguardia tecnológica de México.