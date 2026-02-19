Torreón: pide CCE frenar revisiones discrecionales en traslado de combustible

TORREÓN, COAH.- Bajo el argumento de que la industria de la construcción es uno de los pilares económicos de la región, el sector empresarial de La Laguna pidió frenar lo que califican como revisiones discrecionales en el traslado de volúmenes menores de combustible destinados a maquinaria.

El Consejo Coordinador Empresarial manifestó su respaldo a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en la exigencia de una regulación clara que evite afectaciones a empresas formales que transportan combustible para autoconsumo.

De acuerdo con el organismo, la problemática surge ante la falta de una normativa específica que diferencie el traslado para uso interno del combustible frente a su comercialización. Esta ambigüedad, señalaron, ha dejado a constructoras expuestas a inspecciones que consideran arbitrarias.

El Consejo enfatizó que las compañías locales operan dentro del marco legal y no respaldan prácticas ilícitas; sin embargo, advirtieron que los vacíos regulatorios actuales terminan castigando a quienes cumplen con la ley.

Por ello, solicitaron a las autoridades competentes establecer un esquema eficiente que brinde certeza jurídica y distinga con claridad entre autoconsumo y venta de combustible.

El gremio recordó que la construcción genera miles de empleos en La Laguna y que cualquier obstáculo operativo repercute directamente en la competitividad regional y en la atracción de inversiones.

Finalmente, hicieron un llamado a instalar mesas de trabajo entre autoridades y sector privado para construir soluciones que garanticen orden normativo y estabilidad económica.