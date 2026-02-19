Torreón: pide CCE frenar revisiones discrecionales en traslado de combustible

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 19 febrero 2026
    Torreón: pide CCE frenar revisiones discrecionales en traslado de combustible
    El gremio constructor solicita diferenciar autoconsumo de comercialización. ARCHIVO

Empresarios de La Laguna exigen reglas claras para evitar afectaciones a constructoras formales

TORREÓN, COAH.- Bajo el argumento de que la industria de la construcción es uno de los pilares económicos de la región, el sector empresarial de La Laguna pidió frenar lo que califican como revisiones discrecionales en el traslado de volúmenes menores de combustible destinados a maquinaria.

El Consejo Coordinador Empresarial manifestó su respaldo a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en la exigencia de una regulación clara que evite afectaciones a empresas formales que transportan combustible para autoconsumo.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: cinco municipios deben aclarar el uso del 100% de recursos federales de 2024

De acuerdo con el organismo, la problemática surge ante la falta de una normativa específica que diferencie el traslado para uso interno del combustible frente a su comercialización. Esta ambigüedad, señalaron, ha dejado a constructoras expuestas a inspecciones que consideran arbitrarias.

El Consejo enfatizó que las compañías locales operan dentro del marco legal y no respaldan prácticas ilícitas; sin embargo, advirtieron que los vacíos regulatorios actuales terminan castigando a quienes cumplen con la ley.

Por ello, solicitaron a las autoridades competentes establecer un esquema eficiente que brinde certeza jurídica y distinga con claridad entre autoconsumo y venta de combustible.

El gremio recordó que la construcción genera miles de empleos en La Laguna y que cualquier obstáculo operativo repercute directamente en la competitividad regional y en la atracción de inversiones.

Finalmente, hicieron un llamado a instalar mesas de trabajo entre autoridades y sector privado para construir soluciones que garanticen orden normativo y estabilidad económica.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


industria de la construcción
combustibles

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Secretaría de Salud dio a conocer que brigadas saldrán a las calles a vacunar contra el dengue y el sarampión; las rutas serán dadas a conocer a través de las redes sociales.

Presentan Plan Estratégico 2026 contra dengue, rickettsia y sarampión en la Región Norte de Coahuila
El Cefereso Número 18, en Ramos Arizpe, enfrenta 29 carpetas de investigación abiertas por la CNDH por presuntas afectaciones a derechos de internos.

Abre CNDH 29 indagatorias por presuntas violaciones a derechs humanos de reos del Cefereso de Ramos Arizpe
Octavio Pimentel afirmó que en la Universidad Autónoma de Coahuila no hay personas que cobran sin trabajar.

‘No hay aviadores en la Universidad Autónoma de Coahuila’: rector
Salud estatal reforzó la estrategia con 80 mil dosis disponibles y la incorporación de 100 enfermeras y enfermeros a brigadas móviles.

Aumentan a 46 los casos sospechosos de sarampión en Coahuila; despliegan 80 mil vacunas
Señalaron que estas tendencias son influenciadas por el uso excesivo de la tecnología y las redes sociales.

Iglesias evangélicas en Coahuila llaman a fortalecer valores ante fenómeno ‘Therian’
El alcalde Carlos Villarreal Pérez anunció un paquete de más de 150 obras para 2026 en distintos sectores de Monclova.

Proyectan más de 150 obras en Monclova durante 2026 con respaldo estatal
Las cuadrillas aumentaron de siete a 17 para atender con mayor rapidez los reportes ciudadanos en distintos puntos de la ciudad.

Refuerzan mantenimiento vial en distintos sectores de Saltillo

Ley AMLO

Ley AMLO