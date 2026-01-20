Torreón: plantean soluciones para el congestionamiento en la Ciudad Industrial

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de mejorar la circulación vehicular y reducir los congestionamientos en la Ciudad Industrial, integrantes de Empresarios Unidos de la Ciudad Industrial de Torreón A.C. sostuvieron una reunión de trabajo con la directora de Tránsito y Vialidad, Martha Alicia Faz Dávila.

Durante el encuentro, la funcionaria informó que se realizó una identificación puntual de los principales puntos que requieren mejoras tanto en infraestructura como en operatividad vial, a fin de generar condiciones más seguras y eficientes para quienes transitan diariamente por esta zona.

Derivado del análisis conjunto entre autoridades y empresarios, se definieron acciones viables de intervención que serán atendidas de manera prioritaria y que contarán con seguimiento puntual para garantizar su cumplimiento.

Faz Dávila explicó que las medidas están orientadas a facilitar la circulación vehicular y disminuir el congestionamiento que se presenta, principalmente, en cruces y accesos estratégicos de la Ciudad Industrial, por donde diariamente circulan trabajadores, proveedores y unidades de transporte.

“Los puntos estratégicos definidos permitirán optimizar los flujos viales, fortalecer la señalización y mejorar la seguridad tanto para conductores como para peatones, contribuyendo a un entorno más ordenado”, señaló la directora.

Asimismo, indicó que las propuestas serán canalizadas mediante solicitudes formales a las distintas áreas municipales involucradas, con el objetivo de que las acciones se concreten en un periodo limitado a partir de la fecha de petición.

Finalmente, reiteró el compromiso de la Administración Municipal que encabeza el alcalde Román Alberto Cepeda González de mantener una coordinación permanente con los sectores productivos para atender las necesidades viales y fortalecer el desarrollo ordenado de Torreón.