Torreón: Presidencia de Sheinbaum solo continuará lo que hizo López Obrador

TENEMOS EL DERECHO A EXIGIR

Ariadne Lamont, coordinadora de Justicieras por Nuestras Infancias y de Activistas Feministas de La Laguna, recordó que Sheinbaum refirió que no llega sola, sino que “llegamos todas”, por lo que dijo que ese “todas” da el derecho de exigir y hacer crítica, pero no desde la postura de denigrar a una persona o decir mentiras, porque no es contra la persona, sino contra las cosas que no funcionan bien.

Lamont espera que ahora que el Instituto Nacional de las Mujeres se elevará a Secretaría de las Mujeres, se dupliquen los buenos trabajos que se han realizado.

Dijo que lo medular es la igualdad entre hombres y mujeres, y se le va a exigir a la secretaria porque es mujer, feminista, joven y cercana a la doctora Claudia Sheinbaum.

Habló de la necesidad de que exista una oposición seria, fuerte y que investigue, pues dijo que en estos primeros momentos se verá todavía la oleada que dejó Andrés Manuel López Obrador.