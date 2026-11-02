Torreón: Prevén reabrir paso en calzada Xochimilco y Vasconcelos a finales de noviembre

El director de Obras Públicas, Juan Adolfo Von Bertrab, informó que actualmente se trabaja en la colocación de trabes, una de las etapas necesarias para continuar con la estructura del proyecto.

TORREÓN, COAH.- El cierre a la circulación en el sector de la calzada Xochimilco y Vasconcelos podría mantenerse hasta finales de noviembre, mientras se completa la estructura que permitirá recuperar el paso de vehículos. Los trabajos forman parte del Sistema Vial Revolución-Vasconcelos, en Torreón , que presenta un avance del 53 por ciento y cuya terminación se prevé para la segunda quincena de marzo.

La reapertura de este punto dependerá de varias maniobras. Después de instalar las trabes, explicó, deberá construirse una losa de concreto armado y realizarse la pavimentación, por lo que la restricción vehicular continuará durante ese proceso.

El funcionario calculó que estas labores podrían quedar listas en aproximadamente tres semanas, hacia finales de noviembre. Sin embargo, precisó que el plazo está sujeto a que las condiciones del clima permitan efectuar el colado de concreto sin contratiempos.

En cuanto al resto de la obra, señaló que completar la instalación de las trabes también permitirá comenzar a retirar el material de la zona donde se construye el viaducto deprimido y dar paso a las siguientes etapas.

Von Bertrab indicó que hasta ahora el proyecto ha tenido menos dificultades por obras inducidas que las registradas en el Sistema Vial Abastos-Independencia, donde fue necesario atender interferencias con colectores, cárcamos, instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad y fibra óptica.

Esa diferencia ha permitido mantener los trabajos dentro del calendario programado. De acuerdo con el director, por el momento no se presentan complicaciones que pongan en riesgo la conclusión del Sistema Vial Revolución-Vasconcelos durante la segunda mitad de marzo.