Torreón: Prevén reabrir paso en calzada Xochimilco y Vasconcelos a finales de noviembre

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    Torreón: Prevén reabrir paso en calzada Xochimilco y Vasconcelos a finales de noviembre
    Los trabajos en calzada Xochimilco y Vasconcelos forman parte del Sistema Vial Revolución. SANDRA GÓMEZ

Obra lleva avance del 53 por ciento; forma parte del Sistema Vial Revolución-Vasconcelos

TORREÓN, COAH.- El cierre a la circulación en el sector de la calzada Xochimilco y Vasconcelos podría mantenerse hasta finales de noviembre, mientras se completa la estructura que permitirá recuperar el paso de vehículos. Los trabajos forman parte del Sistema Vial Revolución-Vasconcelos, en Torreón, que presenta un avance del 53 por ciento y cuya terminación se prevé para la segunda quincena de marzo.

El director de Obras Públicas, Juan Adolfo Von Bertrab, informó que actualmente se trabaja en la colocación de trabes, una de las etapas necesarias para continuar con la estructura del proyecto.

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La reapertura de este punto dependerá de varias maniobras. Después de instalar las trabes, explicó, deberá construirse una losa de concreto armado y realizarse la pavimentación, por lo que la restricción vehicular continuará durante ese proceso.

El funcionario calculó que estas labores podrían quedar listas en aproximadamente tres semanas, hacia finales de noviembre. Sin embargo, precisó que el plazo está sujeto a que las condiciones del clima permitan efectuar el colado de concreto sin contratiempos.

En cuanto al resto de la obra, señaló que completar la instalación de las trabes también permitirá comenzar a retirar el material de la zona donde se construye el viaducto deprimido y dar paso a las siguientes etapas.

Von Bertrab indicó que hasta ahora el proyecto ha tenido menos dificultades por obras inducidas que las registradas en el Sistema Vial Abastos-Independencia, donde fue necesario atender interferencias con colectores, cárcamos, instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad y fibra óptica.

Esa diferencia ha permitido mantener los trabajos dentro del calendario programado. De acuerdo con el director, por el momento no se presentan complicaciones que pongan en riesgo la conclusión del Sistema Vial Revolución-Vasconcelos durante la segunda mitad de marzo.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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